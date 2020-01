Nicolás Trotta: “Nuestro sistema educativo no está exento a la crisis social”

Nicolás Trotta brindó una entrevista al programa televisivo Puntal AM y al ser consultado sobre si vuelve la paritaria nacional, el funcionario precisó: “Vuelve la metodología de hacer un encuentro, establecer un camino común entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales no sólo para debatir salarios que es un componente importante y trascendente si no también para establecer objetivos pedagógicos para la Argentina y para las distintas regiones y provincias” y prosiguió: “Se trata de armar una agenda de trabajo vinculada a los programas y planes nacionales como el de lectura, el de conectividad que vamos a estar presentando la próxima semana, el tema de la diversidad sexual, todas temáticas que consideramos fundamentales para la agenda educativa”.

El ex rector de la Universidad Metropolitana también se refirió a la situación actual del país y al respecto señaló: “Nuestro sistema educativo no está exento de la realidad, de la crisis social que golpea a la escuela pero que fundamentalmente golpea a los niños y adolescentes que concurren a la escuela y a los estudiantes de nivel universitario” y continuó: “Tenemos que lograr que nuestra escuela deje rápidamente de contener la crisis social para centrarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ese es uno de nuestros principales desafíos”.

Siguiendo esa línea sostuvo: “Al sistema educativo hay que darle políticas que se sostengan a lo largo del tiempo, es muy difícil pensar que vamos a tener resultados distintos en una Argentina que se derrumba, que no pone como prioridad la inversión educativa y que no construye un consenso con los distintos sistemas del sector educativo”.

Al hablar acerca de cómo encontró el ministerio, el miembro del gabinete nacional afirmó: “Se había desgastado mucho el diálogo y nosotros nos planteamos como un objetivo reconstruirlo” y adicionó: “A su vez nos encontramos con un nivel de deuda muy grande en las universidades no sólo en proyectos de infraestructura que no se han desarrollado, si no también una deuda de casi cinco, seis meses de gastos de funcionamiento de las universidades”.

Además Trotta se pronunció acerca del programa “Precios Cuidados” y señaló: “Lo que busca la iniciativa es instaurar un consumo inteligente y responsable, el plan es trascendente para establecer precios de referencia que nos permitan ir reacomodando ciertos desequilibrios que hay en la canasta básica, algo que debe comprometer a todos los argentinos”. Además manifestó: “Que los ministros hayamos participado del mismo, es una muestra de la toma de conciencia de los consumidores responsables que debemos ser todos, usando las nuevas tecnologías para verificar que los valores coincidan con los precios en góndola, la disponibilidad de los productos, el fácil acceso, una visibilización correcta de cada una de las ofertas”.

Por último, Trotta compartió su visión sobre el estado actual del país y el problema inflacionario. “Es un tema complejo que se agravó en los últimos cuatros años, se trata de una realidad fiscal compleja con un profundo endeudamiento externo, que es central que se logre resolver” y sumó: “El desafío consiste en desplegar una agenda que permita un proceso de recuperación de la economía y un combate a la inflación, lograr disminuir el proceso de inercia inflacionaria que caracterizó el último tramo de la gestión de Mauricio Macri. Y que así, los salarios en este 2020 le ganen a la inercia inflacionaria”.

Con información de www.elintransigente.com