Juan Grabois cuestionó las tarjetas alimentarias del Gobierno: “Tomar de boludos a los pobres no me cabe”

El dirigente piquetero Juan Grabois volvió a mostrarse crítico con la gestión de Alberto Fernández, a pesar de que ratificó su apoyo. En este caso, puso el ojo en las tarjetas alimentarias que el Gobierno comenzó a repartir en el marco del programa "Argentina contra el Hambre" que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social.

“No me gusta que se insista tanto en que la gente no va a poder sacar la plata y para comprarse alcohol. Tomar de boludos a los pobres no me cabe", apuntó.

Dejando siempre en claro que, al no ser parte del Gabinete, puede decir lo que piensa con total libertad, sostuvo que el suyo es “un apoyo crítico al gobierno”.

“Tengo críticas todos los días a decisiones que se toman, a posturas de ministros y trato de hacerlo de forma constructiva”, insistió Grabois en comunicación con Radio con vos. "No estoy de acuerdo con lo que están haciendo con la tarjetas alimentarias", puntualizó.

Su mayor crítica tiene que ver con lo que definió como “una dificultad adicional” de esta herramienta propuesta por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo: “Hay comercios de barrio que no tienen posnet, y esto lleva a concentrar el consumo en el supermercadismo, que es bastante monopólico, y a marcas que tienen espacio de privilegio en las góndolas”.

Tampoco ahorró en críticas a los sectores de la sociedad que sostienen una actitud “paternalista” con los que menos tienen: “Hay falta de empatía con el sufrimiento de los que no les alcanza para comprar la comida. Se pretende que el Estado a ese segmento de la sociedad lo obligue a hacer determinadas cosas pero al resto no”.

En este sentido, sostuvo que, a diferencia de la tarjeta alimentaria, “la AUH funciona bien y no tiene intermediación”.

“Si pudiera elegir el consumo de la gente me encantaría que fuera responsablemente, que sea de la industria nacional, de la agronomía ecológica. Creo que hay que condicionar el consumo con incentivos pero tiene que ser para todos por igual. No puede haber libre mercado para los de arriba y condicionantes paternalistas para los de abajo”, explicó Grabois.

