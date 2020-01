Laura Lencioni opina sobre los lavacoches

En 2014, de acuerdo al documento académico elaborado por Laura Lencioni y Romina Rébola “Acompañamiento de Proceso de Lavacoches desde la Investigación Acción” (2016) se describe la experiencia de acompañamiento que desde el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Sociales para el Desarrollo Territorial (PRAXIS-UTN) se realizó en el Proyecto “Lavacoches” desde julio de 2014, a partir de un diagnóstico que minimizaba la conflictividad entre lavacoches y el resto de los actores, exigiéndose algún marco regulatorio.

A partir de allí se plantea un proceso de largo plazo y de acuerdos entre los distintos actores para abordar diversas soluciones, regular y controlar la actividad, etc.

Esto demuestra que este tema no viene de ahora y exige un trabajo a mediano y largo plazo ya que cuando se trata de conductas sociales las reglas no son matemáticas,

En 2015 se desarrolló el Programa Municipal Lavacoches, que consistía en capacitar a quienes desarrollan esa actividad, después en 2016 se realizó desde la Secretaría de Desarrollo Social una encuesta a comerciantes del centro sobre la situación de lavacoches para delinear acciones futuras tendientes a su ordenamiento.

CUÁL ES LA MIRADA

ACTUAL DE LAURA LENCIONI

Hoy la Lic. Señaló que “cuando nosotros empezamos a trabajar con los lavacoches en 2014 la realidad era muy distinta a la que se presenta hoy. Nosotros en ese momento era una población muy estable que no superaba las cuarenta personas y de hecho muchos de esos chicos están registrados o la gran mayoría. Toda la realidad de la actividad de lavacoches forma parte de una estrategia de supervivencia individual o familiar; lo que sucede ahora es que se fue modificando y no se puede leer sin tener en cuenta la crisis económica y social que se viene atravesando, con la falta de empleo y oportunidades que hacen que esta actividades les permitan a algunos de manera rápida hacerse de una suma de dinero parta poder subsistir”.

Laura Lencioni manifestó por otra parte que “creo que los reclamos no vienen por los chicos que están registrados ya que allí hay un muy buen trabajo del equipo de economía social y del municipio, han podido lograr contener y mejorar el desarrollo de la actividad. Creo que el desafío ahora es buscar una solución para aquellas personas que no lograron estar en el registro o que son nuevos y se suman al lavado de autos y esto sucede no porque se haya regulado la actividad sino por la crisis en la que estamos inmersos. Por eso el desafío es buscar estrategias que los contenga y poder generar oportunidades desde el empleo para que puedan tener los ingresos que requieren para vivir. Lo que sí tenemos que tener en claro es que son ciudadanos rafaelinos, sin oportunidades y de los que nos tenemos que hacer cargo”.

DECRETO

Recordemos que el 6 de diciembre del año 2018 el Municipio local presentó un proyecto relativo a la actividad del lavado de vehículos en la vía pública en la Zona del Estacionamiento Controlado (ZEC) de Rafaela que fue firmado por el propio intendente Luis Castellano y publicado en un Boletín Oficial. A raíz de esto, mucha controversia se generó en la ciudad con aquellas personas que, de igual manera, seguían trabajando en el centro de la ciudad, a pesar de no estar identificados o reglamentados con un chaleco azul, interfiriendo en el objetivo efectuar la prohibición del lavado de vehículos en la vía pública en la Zona del Estacionamiento Controlado.

A más de un año de aquella decisión, todavía el tema de los lavacoches sigue instalado en la ciudad y genera alguna polémica entre los comerciantes y en todos aquellos que habitualmente realizan trámites.

Fuente: La Opinión