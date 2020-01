Sergio Massa justificó la calificación de “argentinos cagadores” que hizo “Pepe” Mujica

La propuesta de Luis Lacalle Pou​, presidente de Uruguay, para brindarles beneficios a los argentinos que cambien el domicilio a ese país sigue levantando polvareda a ambos lados del Río de la Plata. El que se sumó a la polémica es Sergio Massa, que justificó los dichos de José Mujica sobre los "100 mil argentinos cagadores".

"​Convengamos que el planteo de eludir las obligaciones ante la AFIP cambiando el domicilio a Uruguay hace que la calificación de Mujica para esos argentinos valga", dijo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. "En definitiva están eludiendo o evitando pagar impuestos en la Argentina".

En comunicación con "Intratables", Massa se metió solo en la polémica. Como el programa estaba haciendo una encuesta a propósito de las duras palabras de Mujica, el ex intendente de Tigre pidió "hacer una pequeña aclaración" sobre el asunto.

"En realidad, el planteo de Mujica sobreviene a una invitación de Lacalle Pou: que el gobierno uruguayo iba a hacer un plan para facilitarles la radicación a los argentinos que evadían al ley impositiva argentina de bienes personales fijando domicilio fiscal en Uruguay", comenzó el marido de Malena Galmarini​.

Por eso, pidió "poner en contexto" los dichos del ex presidente uruguayo. "Si no, pareciera que una mañana Pepe Mujica se levantó y se enojó con 100 mil argentinos, y no es así".

Y se mostró de acuerdo con las objeciones de Alberto Fernández​ a la iniciativa de Lacalle Pou: "Alberto planteó que a Uruguay le había llevado mucho tiempo sacarse de encima el mote de paraíso fiscal, y esto era una invitación a volver a ser un paraíso fiscal".

Todo se inició por el interés del Presidente electo de Uruguay para flexibilizar normas del Banco Central y facilitar el ingreso de capitales extranjeros, en un plan para atraer inversiones de 100 mil empresarios argentinos.

El anuncio del representante del Partido Nacional enfureció a Mujica, del Frente Amplio.

"En vez de traer 100 mil cagadores argentinos, preocupémonos de que los nuestros inviertan acá", exclamó Mujica en una nota con el periódico El Observador.

