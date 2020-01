Oscar Parrilli cruzó a Alberto Fernández: “No tengo dudas de que hay presos políticos”

El ex director de la AFI y actual senador por Neuquén puso como ejemplos los casos de Julio De Vido, Milagro Sala y Amado Boudou.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y actual senador neuquino, Oscar Parrilli, cruzó este jueves al presidente Alberto Fernández al sostener que él no tiene dudas de que "hay presos políticos" en el país, y puso como ejemplos a Julio De Vido, la dirigente piquetera Milagro Sala y Amado Boudou.

"Hoy hay presos políticos, no tengo dudas. Más allá de si hubo hechos de corrupción o no, la manera en que están detenidos, tanto en el caso Milagro Sala como el de Julio De Vido y Amado Boudou no hay elementos suficientes en los expedientes para condenarlos", señaló Parrilli.

El presidente consideró días atrás que "no hay presos políticos" en el país sino "detenidos arbitrarios". Lo dijo en un encuentro con las Abuelas de Plaza de Mayo. Fue Estela de Carlotto quien ofició de vocera y destacó que Fernández "dice no tener presos políticos, sino víctimas de una persecución política".

En una extensa entrevista con Radio con Vos, Parrilli insistió que "si hay corrupción, que los condenen, pero no de la manera en que lo han hecho".

"Yo respeto la opinión de Alberto Fernández, no voy a condicionarlo. Es una opinión mía que hay presos políticos. Milagro Sala lo es", enfatizó el senador neuquino.

Durante la campaña, Alberto Fernández había destacado que "un preso político es una persona que fue detenida sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores".

Para valerse de algún ejemplo, Parrilli se refirió a la situación de De Vido, ex ministro de Planificación Federal, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por orden del Tribunal 1 que lo juzgará por administración fraudulenta al haber desviado 176 millones de pesos que debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio. "Fíjense la causa GNL", repitió Parrilli.

Distinto es, para el senador neuquino, el caso José López: "Es otra cosa, lo agarraron infraganti", dijo. Se refiere al momento de la detención, en la que el ex secretario de Obras Públicas tenía en su poder bolsos con 9 millones de dólares.

Para Parrilli, "hubo un plan sistemático y organizado" por el gobierno de Mauricio Macri "para perseguir opositores".

A diferencia de Amado Boudou, quien hasta el momento evitó polemizar con el gobierno de Alberto Fernández, De Vido lanzó su crítica al señalar que "más que un preso" se siente "un pelotudo", y dijo que es "increíble" que ex funcionarios kirchneristas sigan detenidos.

“Conociéndose todas las novedades sobre las declaraciones de (el falso abogado Marcelo) D’Alessio y demás, realmente uno se siente, más que un preso, un pelotudo. Resulta increíble que sigamos presos. Es increíble que habiendo un gobierno del mismo signo, el vicepresidente de hace 34 años esté preso. No me resulta posible de entender. Mínimamente debería estar con domiciliaria con sus hijos hasta que se aclare la situación”, sostuvo en una entrevista con AM 530.

