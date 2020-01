Amado Boudou y Milagro Sala hablaron juntos en una radio: "Tenemos que pelear por la revisión de las causas, estamos mal condenados”

En el cuarto aniversario de su detención, la referente de la Tupac Amaru dialogó con el ex vicepresidente y coincidieron que en los procesos judiciales se deben corregir “no solo las prisiones preventivas”

Amado Boudou: —¿Cómo estás hermana?

Milagro Sala: —Bien, bien, ahí. Tirando para no aflojar y no bajar los brazos.

AB: — Bajar los brazos nunca, eh.

MS: : —Nosotros también nos debemos a la militancia, ¿no? Y si nosotros bajamos los brazos, ¿qué le queda a la militancia?

Así comenzó la conversación que mantuvieron en condición de detenidos la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala y el ex vicepresidente Amado Boudou. El diálogo se produjo en vivo, en el programa de radio de Víctor Hugo Morales. La ocasión se produjo porque este jueves se cumplen cuatro años de la detención de la referente indigenista y ambos dirigentes, condenados por causas vinculadas a hechos de corrupción, coincidieron en que continuarán reclamando contra las sentencias y los procesos judiciales.

“Tenemos que pelear por la revisión de las causas, no es sólo la prisión preventiva. Estamos mal condenados”, definió el ex ministro de Economía en el cruce radial que mantuvo con la ex diputada del Parlasur.

A lo largo de la charla al aire, que se extendió por poco más de cinco minutos, ambos dirigentes se dieron fuerzas y reconocieron su tarea militante en los años del kirchnerismo. Y aprovecharon la oportunidad para ratificar su rechazo a la supuesta falta de imparcialidad en cada una de las investigaciones que se llevaron a cabo.

Amado Boudou, que tiene varios procesos judiciales abiertos, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por delitos contra la administración pública en el proceso de salvataje de la ex Ciccone Calcográfica. Tiene una segunda condena a tres años de prisión por la falsificación de documentos para transferir un auto.

Milagro Sala, por su lado, tuvo varias sentencias por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión, entre otras imputaciones, por su rol en el uso del dinero público destinado a las cooperativas de trabajo para edificar viviendas sociales. Está en prisión domiciliaria por su acusación más grave, que tiene una pena de 13 años.

“Nosotros estamos mal condenados. El macrismo le dio un ascenso al juez (Pablo) Bertuzzi después de condenarme a la pena máxima que me podía dar”, sostuvo el ex vicepresidente de la Nación. “Una sentencia arbitraria y sin pruebas, donde lo único que hay son los dichos de un arrepentido e informes periodísticos. No pido más que revisen las causas y tener juicios justos”, agregó.

En su defensa, Milagro Salta coincidió que en sus causas “todos los jueces y fiscales que participaron fueron beneficiados” por el gobernador jujeño, Gerardo Morales. Planteó que algunos “recibieron subsidios y hasta trabajan en el Senado”.

“Queremos un juicio justo, no queremos privilegios. Queremos que nos devuelvan la libertad. Nos trataron de chorros, corruptos, narcotraficantes y delincuentes a todos los presos políticos. Me metieron 16 causas de la nada, es una locura lo que están haciendo", exigió la líder de la Tupac Amaru.

Desde ayer, el Comité por la Libertad de Milagro Sala y la organización barrial Tupac Amaru instalaron carpas en cercanías al Obelisco porteño para reclamar la liberación de la dirigente social y la excarcelación de “todos los presos políticos”.

Con información de www.infobae.com