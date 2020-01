Tuvo convulsiones mientras jugaba online y su rival le salvó la vida a 8000 kilómetros de distancia

La partida de un videojuego online dio un giro inesperado cuando Aidan Jackson, un joven de 17 años que estaba conectado desde Inglaterra, comenzó a tener convulsiones. Sin embargo, su rival, que se encontraba físicamente a 8000 kilómetros de distancia tuvo una reacción que le salvó la vida.

Todo comenzó un día como cualquier otro, cuando el adolescente, de la ciudad de Widnes, encendió su computadora para jugar online con su amiga Dia Lathora, una joven de 20 años que vive en Texas, Estados Unidos.

No obstante, en medio de la partida Jackson comenzó a emitir sonidos a través del micrófono que llamaron la atención de Lathora.

En diálogo con el portal local Liverpool Echo, la mujer contó: "Acababa de ponerme los auriculares cuando escuché lo que podría describir como una convulsión. Obviamente comencé a preocuparme e inmediatamente pregunté qué estaba pasando y si estaba bien".

Ante la ausencia de una respuesta por parte del adolescente, Lathora buscó el número de emergencia para la Unión Europea. Sin embargo, dijo que no tuvo éxito, por lo que debió pensar en otra alternativa. "Solo había esperanza en que los servicios de emergencia contestaran, por lo que intenté hablar con una persona real", aseguró.

De esta forma, contactó a la policía de Cheshite, cercana a la casa de Jackson, y les informó: "Me estoy comunicando desde Estados Unidos. Actualmente estoy en una llamada con mi amigo. Tuvo una convulsión y no me responde".

A los pocos minutos, un par de patrulleros se trasladaron al domicilio donde el chico vive con sus padres, que quedaron sorprendidos al ver su llegada. "Estábamos en casa viendo la televisión y Aidan estaba arriba en su habitación. Lo siguiente que notamos fue que dos coches de policía estaban fuera con las luces intermitentes encendidas", relató su madre, Caroline.

Al informarles acerca del llamado de alerta que habían recibido desde Estados Unidos, ambos corrieron escaleras arriba y lo encontraron "extremadamente desorientado".

En ese momento, el chico, que ya había tenido un antecedente similar en mayo de 2019, fue trasladado a un hospital de la zona, donde actualmente se recupera.

Con respecto a la reacción de Lathora, a quien Jackson solo conocía a través del videojuego, Caroline afirmó que tanto ella como su esposo se pusieron en contacto con ella para darle las gracias.