El Senador Enrico no solo "vende humo", es jurídicamente un "burro"

Mi querido profesor de Derecho Civil en la Universidad Nacional de Córdoba y sin lugar a dudas una verdadera institución del derecho, Jose Buteler Cáceres (Q.E.P.D), solía tener una actitud muy particular cuando un alumno se "tiraba un lance" e iba a rendir sin haber estudiado lo suficiente.

El querido "Oreja Cáceres" le daba la mano al alumno y junto a él se dirigía a la estatua del Juan Fernando de Trejo y Sanabria,creador de la prestigiosa Universidad cordobesa y mirando de frente a la escultura esputaba: "Trejo, Trejo, los lanceros nos atacan".







Burro: El burro o asno (Equus africanus asinus) es un animal doméstico de la familia de los équidos. Los ancestros silvestres africanos de los burros fueron domesticados por primera vez a principios del V milenio a. C., prácticamente al mismo tiempo que los caballos de Eurasia, y desde entonces han sido utilizados por el ser humano como animales de carga y como cabalgadura. La aparición de la maquinaria agrícola ha supuesto un descenso considerable en sus poblaciones.

También el lunfardo llama burro a la persona ignorante, o a aquel que le cuesta entender o bien aprender.

Muchos sinónimos tiene el lunfardo burro, algunos pueden ser : bruto, bobo, idiota, estúpido, imbécil, tonto, torpe, necio, ignorante, animal, bestia.

Nadie se debe ofender por que le digan "burro", más bien lo que hay que hacer es tratar de mejorar , estudiar, aprender y por sobre toda las cosas despojarse de la soberbia.

VENDE HUMO

Para la población en general, el que “vende humo” es aquel que, basándose en sus dotes verbales y en algunos trucos no muy creíbles, se exhibe ante los demás queriendo demostrar lo que realmente no sabe o no posee.









Hace unos días, en oportunidad de que los Senadores Lisandro Enrico y Alcides Calvo manifestaron que pedirían un juicio político al Juez Osvaldo Carlos, quien esta nota escribe dijo que los mismos estaban "vendiendo humo", cosa que sigo pensando y difícilmente cambie de opinión, independientemente que se pida el juri (por el momento no se presentó), sino por que estoy absolutamente convencido que el Juez actuó a derecho, de acuerdo a su buen "saber y entender" y por sobre todo amparado en lo que el Código de Procedimiento Penal de la Provincia prescribe, así como la Constitución Nacional y los pactos a los que la República adhiere.

A raíz de mis dichos, el Senador Enrico se sintio afectado y solicitó el debido "derecho a réplica", que por supuesto le fue concedido y se puede leer en nuestro portal.

Me voy a permitir analizar algunos de los párrafos del Senador, quién es abogado de profesión pero al parecer algunas cosas casi elementales se le olvidaron.

Hay cuestiones sumamente graves, como violaciones a la Constitución Nacional y de leyes fundamentales que un funcionario público no puede desconocer bajo ningún punto de vista.

Dice el Senador Enrico: "deseo reafirmar lo mismo que sostuvimos con el senador Alcides Calvo respecto de la decisión del juez Osvaldo de dejar en libertad a dos delincuentes coautores del homicidio seguido de robo de Gonzalo Glaria cometido en Rafaela, ante el pedido de la Fiscalía de Rafaela".

Primero: Enrico trata al Juez de Osvaldo, no sabiendo siquiera cual es su apellido, salvo que los una algún tipo de amistad y se permita tutear al magistrado.

Segundo: Quizá esto sea lo mas grave, máxime siendo Enrico un funcionario público, habla lisa y llanamente de delincuentes coautores del delito de homicidio seguido de robo, desconociendo que en nuestro país todos los habitantes somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Digo que este punto es sumamente grave por que Enrico juró por la Constitución de la Nación Argentina y su desconocimiento es atentar contra ella, algo inaceptable para un legislador y que tendría que ser motivo de análisis de la justicia.

También dice Enrico en otra parte de su réplica: "el Juez otorgó de manera arbitraria y antojadiza la libertad a dos delincuentes en violación al espíritu y la letra del artículo 219 del Código de Procedimiento Penal".

El artículo en cuestión textualmente dice:

Artículo 219. Medidas cautelares no privativas de la libertad

Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse con una medida cautelar que no implique privación de libertad, el Tribunal de oficio o a pedido de parte, impondrá con fundamento suficiente, ésta en lugar de la prisión. Entre otras, podrá disponerse, de acuerdo a las circunstancias del caso, cualquiera de las medidas que se detallan a continuación de manera individual o combinada:

1) la obligación de someterse al cuidado de una persona o institución, quien periódicamente informará al Tribunal sobre la situación. La persona o institución deberá, a solicitud del Fiscal o el querellante, acreditar que cuenta con capacidad para controlar al imputado y que no mantuvo una vinculación con el mismo, en relación a los hechos que se investigan;

2) la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad que se designe;

3) la prohibición de salir del país, un ámbito territorial determinado, de concurrir a determinados lugares o a determinadas reuniones, de comunicarse por cualquier medio con ciertas personas o de aproximarse a las mismas dentro del espacio que se determine;

4) el abandono del domicilio, cuando se trate de hechos de violencia doméstica y la víctima conviva con el imputado;

5) la prohibición de tener en su poder armas de fuego o portar armas de cualquier tipo;

6) la prestación de una caución patrimonial por el propio imputado o por otra persona;

7) la vigilancia mediante dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento de su ubicación física. Para disponerla, el Tribunal deberá previamente consultar sobre la disponibilidad del dispositivo;

8) la simple promesa jurada de someterse al proceso penal, cuando con ésta bastara como medida cautelar o fuere imposible el cumplimiento de otra.

Es presupuesto de validez de las medidas la celebración previa de la audiencia imputativa prevista por los artículos 274 y siguientes.





La sola lectura del artículo permite a un estudiante principiante de derecho interpretarlo correctamente, por lo que llama poderosamente la atención que el Senador, abogado de profesión, no lo sepa interpretar.

"Las decisiones de los jueces no están aisladas de los hechos que rodean sus resoluciones", dice en otra parte el Senador, desconociendo algo elemental del derecho penal, que no existe la analogía por un lado y que el juez debe obligatoriamente fallar por hechos concretos, de lo contrario existe una premisa fundamental que es el IN DUBIO PRO REO, figura que no voy a explicarle al Senador de que se trata ya que si la desconociera estaríamos en verdaderos problemas.

Por último y como frutilla de este postre que seguramente traerá descompostura por su mal estado, el Senador Enrico me dice directamente a mi : "El Señor Carlos Zimerman no sabe interpretar el clamor de la sociedad de Rafaela colocándose del lado de la impunidad de dos delincuentes", sin reparar que se está hablando de un tema judicial y que lo que está en juego es el irrestricto respeto de la ley y el derecho, más allá de las simpatías o antipatías que puedan causar en la sociedad el pensamiento objetivo. Demás está decir que demandaré al Senador por calumnias e injurias y que el producido de la misma lo donaré en su totalidad a nuestro Hospital Jaime Ferré.

Como corolario de esto, quiero "creer", lo deseo fervientemente, lo anhelo, que semejante burrada no fue escrita por el Senador y que la misma fue fruto de un asesor ignorante en temas jurídicos, que con seguridad buenos pesos de sueldo cobra, pero de leyes nada sabe.

Caso contrario, mi decepción sería muy grande, por que como lo dice el título de la presente nota, no solo tenemos un Senador "VENDE HUMO", sino también un verdadero y auténtico "BURRO"