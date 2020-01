El homenaje a Nisman trascenderá las fronteras de la Argentina y se realizará bajo la consigna “No fue suicidio, fue un magnicidio”

No habrá banderas partidarias y los dirigentes políticos estarán mezclados entre los miles de ciudadanos que concurrirán este sábado al acto organizado en la Plaza Vaticano de Buenos Aires para rendir tributo a Alberto Nisman, el fiscal federal que acusó de encubrimiento y traición a la patria a Cristina Fernández de Kirchner y pocos días después fue asesinado en su departamento de Puerto Madero, según la pericia de la Gendarmería Nacional que solicitó y respaldó la Justicia federal.

Sara Garfunkel, madre de Nisman, estará en el acto que tendrá dimensión global: los organizadores planificaron que a la hora de su comienzo en la Argentina (18:30) se lea un documento en todas las plazas del país y el mundo. La consigna de ese documento es simple y sin eufemismos: “Por eso hoy aquí decimos: Justicia Perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio”.

La comunidad judía, a través de la DAIA y la AMIA, ya adelantó que no concurrirá al homenaje en la Plaza Vaticano. Considera que se trata de un acto organizado por la oposición y sostiene que Elisa Carrió se apalanca en la memoria de Nisman para criticar a Alberto Fernández y su mirada sobre la muerte del fiscal federal. Antes de llegar a la Casa Rosada, el Presidente consideraba la hipótesis del asesinato y ahora sostiene que es más verosímil considerar que se trató de un suicidio.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, ratificó que no irá al acto promovido en las redes sociales y empujado por los dirigentes Patricia Bullrich, Waldo Wolff y Carrió. “Se trata de un acto autoconvocado donde la asistencia es de forma personal y no institucional”. Y añadió el titular de la DAIA: “Se realizará en un horario de Shabat (un día religioso para la comunidad judía), por lo que no ha terminado el respeto al día sagrado; luego, sospecho que algunos miembros podrán ir, pero insisto, de forma personal”.

Al margen de la posición política de Carrió, se aguarda en la Plaza Vaticano a miles de personas que pertenecen a la comunidad judía y que recordarán al fiscal Nisman. Asimismo, a través de las redes sociales se convocó a movilizaciones a nivel global para rendir tributo al fiscal federal que, según la pericia de la Gendarmería, avalada por la Justicia argentina, habría sido asesinado horas antes de ratificar su denuncia por presunto encubrimiento y traición a la patria contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Nos hemos reunido para rendir tributo a quien dio su vida para que todos los argentinos podamos conocer la verdad sobre quienes fueron los autores del atentado contra la sede la AMIA que, sabemos, también son los responsables de la voladura de la Embajada de Israel. No es este el reclamo solo de las víctimas y sus familiares sino de todo un país al que esas bombas asesinas le sacudieron el alma. Nadie en la Argentina puede darse el lujo de interpretar la muerte del Fiscal Alberto Nisman según su ocasional conveniencia política o el cargo que circunstancialmente ocupe”, afirma el documento que se leerá alrededor del mundo para homenajear al fiscal que impugnó el Memo con Irán.

La intención de los organizadores es que este documento, al principio, sea leído por diez referentes locales de la sociedad civil argentina y luego acompañado por los asistentes a todas las marchas que se realicen a nivel mundial. “Por eso hoy aquí decimos: Justicia Perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio”, es el reclamo fundamental que se escuchará mañana en la Plaza Vaticano de Buenos Aires y en otros sitios públicos del país, Europa, Israel y Estados Unidos.

Sara Garfunkel, madre de Nisman, estará en el acto pero no leerá el documento exigiendo justicia. Optó por acompañar con muy bajo perfil. El domingo a la mañana, en el cementerio de la Tablada, la comunidad judía, familiares y amigos protagonizarán un homenaje íntimo al fiscal federal. Distintas maneras de exigir que la Justicia resuelva el significado de una muerte que cambió a la Argentina.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Román Lejtman