Cristina Kirchner ubica a dirigentes propios en altos cargos de la AFIP

Cristina Kirchner salió bien parada en el reparto de poder dentro de la AFIP. Allegados a la vicepresidenta quedaron al frente de sillones estratégicos en el organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont, que maneja los datos de decenas de miles de contribuyentes

Por debajo de la administradora, la ex cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, encabeza la Dirección General Impositiva, la más importante de las tres direcciones por recaudar y fiscalizar el 60% de los impuestos y controlar buena parte de los casi 25.000 agentes repartidos en las 500 dependencias de la AFIP.

La abogada fue directora de la AFIP en Río Gallegos y luego senadora nacional con silla en el Consejo de la Magistratura. Por eso no le gustan que la nombren como la "ex", cuando en su trayectoria tuvo cargos en la administración pública y, en particular, dentro del fisco.

La otra de las tres direcciones en manos de un cristinista es la Dirección de Recursos de la Seguridad Social, la segunda más importante en volumen de fondos. Allí desembarcó Carlos Castagneto, un ex arquero y contador que llegó a ser el viceministro de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner y manejó fondos de la campaña kirchnerista por orden de Cristina en más de una ocasión.

Más abajo en el organigrama, también hay personas de confianza. Ese el caso de la subdirectora de Servicios al Contribuyente Patricia Vaca Narvaja, tía de Camilo Vaca Narvaja (padre del nieto de Cristina) y ex embajadora en México designada por la ex presidenta. La ex subsecretaria de la Defensa al Consumidor en el gobierno de Néstor Kichner es íntima de del Pont y una de las pocas que viene de afuera de AFIP.

Mariano Abbruzzese, en tanto, pegó un salto desde la división de auditoría para ocupar la subdirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, desde donde se monitorea a las empresas más importantes del país y a las grandes fortunas. Abbruzzese es hijo de Beatriz Paglieri, ex interventora del INDEC durante la gestión de Guillermo Moreno y ex directora adjunta de la Aduana.

Del Pont también colocó figuras propias. Su mano derecha es el abogado Juan Capello, el subdirector de Coordinación Técnico Institucional. Aunque está por debajo de las direcciones, es la subdirección más importante, por lo que tiene llegada directa a la titular de AFIP, a quien ya asesoró en el Banco Nación y el Banco Central. De hecho, Capello fue el encargado de armar el equipo de la economista y asistirla en materia tributaria.

Otra figura vinculada a Del Pont es Susana Traverso, quien quedó al frente de la Dirección de Aduanas, donde se tramitan permisos de embarques y se tejen relaciones con los gobernadores. La abogada santafesina fue una de las funcionarias de confianza de la jefa de AFIP durante su gestión en el Banco Central y formó parte del consejo administrativo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), presidida por la economista.

