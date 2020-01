Herencia Macri: Deuda del PAMI podría dejar sin atención a los abuelos

"Se fueron sin pagar", fue la contundente definición de la titular del PAMI, Luana Volnovich, sobre el legado de la gestión que la precedió en la obra social de los jubilados. Según afirmó, la deuda que la entidad tiene con las farmacias se remonta a seis meses.

La situación incluye millones de pesos de deuda y del sector farmacéutico advirtieron que podrían dejar de atender a cientos de miles de pasivos que se quedarían sin los medicamentos que más necesitan.



Al respecto, desde la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR), que nuclea a más de dos mil farmacias de todo el país, apuntaron: "Tenemos muchas farmacias familiares, que tienen un solo local y que no tienen margen para financiarse. Si PAMI no paga la deuda heredada, no van a poder seguir prestando atención a los jubilados”.



“Entendemos que es una situación heredada, pero necesitamos encontrar una solución para los jubilados y también para las farmacias, las cuales durante los últimos cuatro años vieron caer sus ventas sensiblemente en el marco de una inflación galopante”, remarcó Mañas, dijo el titular de ASOFAR, Norberto Mañas.



"Queremos que los jubilados, las jubiladas y las farmacias sepan como está PAMI. La gestión anterior dejó a PAMI arrasado con una deuda que supera los 19.000 millones de pesos", señaló por su parte Volnovich en redes sociales.



Según señaló el PAMI este jueves se pagó una parte de la deuda, aunque todavía falta cancelar lo que se debe desde septiembre de 2019.



"Vamos a regularizar esa situación, pero PAMI no está en condiciones financieras de resolver en un mes, años de desidia y mala administración", completó Volnovich.



En tanto, Mañas puntualizó: "Estamos al tanto de la capacidad y buenas intenciones de las flamantes autoridades, pero les pedimos la propuesta de un esquema de devolución de lo adeudado como para ir teniendo previsibilidad a futuro".

Fuente: Infonews