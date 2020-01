Así será la reforma judicial que impulsa Alberto

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, afirmó que la reforma judicial, que el presidente Alberto Fernández mandará al congreso para fines de mes, le dará "mayor transparencia y celeridad" a la Justicia y dejó abierta la posibilidad de que el proyecto contemple la descentralización de las causas que ahora manejan los doce jueces de los tribunales federales de Comodoro Py.

"Estamos trabajando en una reforma para dar mayor transparencia y celeridad a todo el Poder Judicial”, afirmó la funcionaria. “No puedo adelantar mucho porque estamos trabajando. Pero el único objetivo que tenemos es cambiar la imagen y el funcionamiento de la Justicia”, aseguró.



Luego indicó sobre el proyecto que cree que “los jueces lo agradecen. Porque son más los jueces que hacen bien su trabajo que los que no" y, en ese sentido evaluó en diálogo con Página 12 que no habrá "tantas resistencias" por parte de los magistrados porque "el Poder Judicial quiere un cambio".



También reconoció que “es posible” que se reflote para el proyecto la idea que tuvo durante el gobierno de Néstor Kirchner el actual secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, para descentralizar las causas que hoy sólo puede investigar los doce jueces de Comodoro Py.



Consultada sobre si hay presos políticos, la ministra respondió que hay que ocuparse de que "no haya sentencias arbitrarias", porque "es una línea que roza mucho con el preso político o no político".



"Se llega a esas sentencias arbitrarias por distintos motivos. Ya sea por razones políticas, por falta de independencia judicial, por razones de mal desempeño. Entonces, nosotros tenemos que hacer que en la Argentina esto no ocurra", dijo.



En otro tramo de la entrevista, al ser consultada si creía que hubo persecución política, la funcionaria consideró que "sí, hubo persecución" y explicó que "la realidad es que la política se metió mucho en el sistema judicial".



"Llamalo de una manera o de otra, todos sabemos lo que hizo la política y parte de la Justicia. Es hacia donde no tenemos que ir nunca más", aseveró.



Asimismo, reivindicó los cambios en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y lamentó que a cinco años de la muerte del fiscal especial para AMIA, Alberto Nisman, "todavía" no se sabe "nada de qué ocurrió".

Entre otras cosas, detalló: "Lo que nosotros no podemos tener son escuchas ilegales por todos lados, información que va y viene, operadores judiciales. No se puede vivir así. Porque no nos va bien así. Y eso cualquiera lo puede entender".

