Tacos aguja y bikini ajustada: Charlotte Caniggia cautivó con una sensual foto en la playa

Si bien no tiene una gran actividad en Instagram -tiene más de 2 millones de seguidores pero solo 62 publicaciones-, cada vez que Charlotte Caniggia publica algo en Instagram da que hablar: ya sea una reflexión acerca de algún tema que la involucre, o impresionantes fotos de su espectacular figura.

Este lunes la hija del ex delantero de la Selección Argentina cautivó a todos con dos fotos en las que posó en bikini, a bordo de un cuatriciclo, en la zona de la costa conocida como “La Frontera”.

La publicación tuvo más de 100.000 likes y cientos de comentarios de elogio. Algunos de ellos fueron: “Qué bomba”, “¿Me llevas a pasear?”, “Sos bellísima” e incluso “Mantené la mirada al frente”, entre otros.

Recordemos que en las últimas semanas Charlotte Caniggia decidió bajarse de la temporada en Mar del Plata. Si bien ya tenía firmado el contrato con el productor Juan Alzúa para trabajar en la obra de Flor de la V, la joven prefirió dedicar su tiempo a pasarlo con su mamá, Mariana Nannis, en medio del conflicto que mantiene con su ex esposo, Claudio Caniggia.

“Al final me bajé, tomé la decisión de no hacerlo. Creo que en estos momentos es más importante estar con mi familia, con mi mamá. La oferta estaba buena, pero la plata será para otra ocasión. No importa la plata”, afirmó.