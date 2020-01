Cumbre radical para hablar sobre la designación de Daniel Rafecas, la presidencia de la AGN y el primer mes de Alberto Fernández

Los radicales son afectos a debatir interna e institucionalmente sus decisiones. Para esta semana se preveía la primera sesión del año en la Cámara de Diputados que el Gobierno postergó. Aún así, en la sede del comité nacional de la UCR, la mesa ejecutiva del partido y los jefes de los bloques del Congreso mantendrán una reunión con agenda abierta. No hay previsto un orden del día pero los temas de coyuntura estarán en la mesa: el pliego del juez Daniel Rafecas para la Procuración General; las leyes que se tratarán en sesiones Extraordinarias; la presidencia de la Auditoría General de la Nación; el vínculo entre los socios de la alianza Juntos por el Cambio y el primer mes de Alberto Fernández como presidente de la Nación además del rol que respecto a las primeras medidas tuvo el partido y sus legisladores a nivel nacional y también en provincia de Buenos Aires frente a la gestión de Axel Kicillof.

La convocatoria de Alfredo Cornejo, como reelecto presidente de la UCR incluye a los vices partidarios, entre ellos Alejandra Lordén; el gobernador de Jujuy y secretario general del Comité, Gerardo Morales, y también a los jefes de los bloques de diputados, Mario Negri, y de senadores, Luis Naidenoff. Estaba invitado además el presidente de la Convención Nacional, el cordobés Jorge Sappia que supo ser muy crítico de la gestión Cambiemos. Sin embargo, en su casilla de correo el viernes pasado recibió la cancelación de esa invitación probablemente porque se achicó la mesa a los más altos cargo.

El pliego de Rafecas

A principio de mes el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la propuesta del nombre del juez Daniel Rafecas para ser jefe de los fiscales. Tras conseguir la renuncia de Alejandra Gils Carbó, la Procuradora General de la Nación, Mauricio Macri no logró que el Senado aprobara a su candidata, la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weinberg de Roca. Alberto Fernández le ofreció la postulación al juez y ex fiscal a quien conoce desde hace años y con quien es colega como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. A los radicales no les cae bien la postulación pero debatirán antes de rechazarlo. Y también, según dijo Alfredo Cornejo a Infobae, tomarán una decisión junto a sus socios del PRO y la Coalición Cívica.

Para que el procurador sea designado, el Ejecutivo necesita los dos tercios de los votos del Senado. El bloque del Frente de Todos tiene 41. Aún con aliados no llegarían a los 48 sin apoyo opositor. El paso del candidato por la Audiencia a la que debe convocar la comisión de Acuerdos es importante aunque no definitorio. Los radicales reprochan a Rafecas su actuación en el llamado caso de los sobornos en el Senado (la votación de la reforma laboral y por la que el juez apuntó al propio ex presidente Fernando De la Rúa por el supuesto pago de coimas); su intercambio de mensajes con un abogado de Amado Boudou y también por haber desestimado la denuncia presentada antes de su muerte por el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

La presidencia de la AGN

La titularidad del principal órgano de control, la Auditoría General de la Nación, es un lugar que corresponde a la principal fuerza de la oposición y cuenta con aval parlamentario. Durante el kirchnerismo el radicalismo designó al recientemente fallecido Leandro Despouy que luego fue reemplazado por el peronista Oscar Lamberto. Tras perder la elección Mauricio Macri propuso para ese lugar a su ex compañero de fórmula, Miguel Pichetto que siendo peronista se postuló por Juntos por el Cambio. La UCR se opuso y reclamó ese lugar para uno de los propios. Algunos radicales impulsaron, sin éxito, a Jesús Rodríguez. Ahora el radicalismo creen que la definición recién estará para febrero o quizás marzo aunque insistirán con una figura radical. Lamberto dejó el cargo el 5 de diciembre. Mientras tanto quedó al frente del organismo Javier Fernández, auditor kirchnerista que jugó como operador judicial.

Proyectos de ley de Extraordinarias

Como en los demás temas Cornejo, como jefe del partido y ya sin ser gobernador de Mendoza, lo que le quitaba tiempo para la gestión partidaria, espera consensuar estrategias con los aliados del PRO y la Coalición Cívica. De eso habla con Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro. Respecto al paquete de leyes (Consenso Fiscal, reforma judicial y las jubilaciones de privilegio de diplomáticos y jueces) les cuesta opinar hasta tanto, aseguran, no conozcan el detalle de las iniciativas.

El rol opositor

Desde el inicio de la gestión del Frente de Todos el radicalismo intentó llevar la delantera entre sus socios de Juntos por el Cambio. Relegados muchas veces de las decisiones que tomaba Macri como presidente, en la UCR buscan posicionarse a la cabeza de la coalición. En diciembre terciaron para dar quórum para que asumieran los diputados que reemplazaron a aquellos que asumieron cargos ejecutivos. Luego en Buenos Aires, en ese caso con fuerte impronta del PRO, se opusieron a la suba de aumentos impositivos de Kicillof. Y luego se pusieron al frente del reclamo contra por los polémicos dichos del boliviano Evo Morales y reclamaron que el Gobierno no se entrometa en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. En una movida de pinzas, Cornejo tomó la delantera en los medios y el cordobés Negri hizo un acto para 500 personas este fin de semana en Mar del Plata. A ‘La Feliz’ también irá el mendocino en los próximos días.

Las provincias radicales y Nación

El radicalismo retuvo dos provincias: Jujuy con Gerardo Moralesy Mendoza con Rodolfo Suárez. Además el correntino Gustavo Valdés tiene otros dos años al frente de la gobernación de Entre Ríos, provincia que por haber estado intervenida vota en otro turno electoral. En el análisis de la UCR los impuestos impulsados por la gestión de Alberto Fernández benefician al Estado Nacional por no ser coparticipables. Además las provincias tienen dificultades para afrontar las subas salariales atadas a cláusulas gatillo tras la confirmación de que la inflación del año pasado se elevó a 53,8%. Otro tema, del que vienen hablando gobernadores e intendentes con los distintos ministerios es el plan de obras que diseña Gabriel Katopodis; el financiamiento externo (con planes del BID y otros bancos y organismos) y los proyectos del área de transporte no sólo en cuanto a obras sino también respecto a los subsidios en las provincias algo de lo que ya se está conversando con el ministro Mario Meoni. En ese marco, el plan de las autoridades nacionales es respetar las necesidades de diálogo de los mandatarios sin que ello signifique resignar el rol opositor, al menos no desde el Comité de la calle Alsina.

