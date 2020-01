Pese al pedido del Gobierno para que no haga política, Evo Morales encabezó un acto en un estadio con apoyo kirchnerista

El ex presidente de Bolivia Evo Morales ​volvió a desoír este miércoles el pedido del Gobierno nacional para no realizar manifestaciones políticas durante su asilo en la Argentina y encabezó un masivo acto en el que volvió a denunciar que fue víctima de un "golpe de Estado".

"Es cuestión de tiempo. Vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al gobierno, no con armas como la derecha ni con balas como los racistas, fascistas. Vamos a volver el 3 de mayo al gobierno con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo boliviano, pacíficamente, democráticamente, estamos seguros de eso", remarcó.

El ex presidente dio un informe de gestión en el que recordó las cifras de crecimiento económico y disminución de la pobreza alcanzadas desde enero de 2006 y lamentó que Bolivia haya retrocedido.

Morales realizó esas manifestaciones ante los miles de militantes que llenaron el estadio del Deportivo Español, en Parque Avellaneda. También estuvieron presentes algunos referentes del kirchnerismo, como el dirigente social Juan Grabois, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, y el gremialista Pablo Moyano, entre otros.

La excusa formal para la convocatoria fue celebrar el 14° aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, pero el exmandatario se ocupó de transformar el evento en un acto partidario, repasando lo hecho en sus años al frente del Ejecutivo y renovando sus duras críticas contra las autoridades autroproclamadas de su país.

"Ahora que me provocaron, que me expulsaron y que no quieren que vuelvan a Bolivia, quiero decirles que voy a seguir haciendo política para derrotar a la derecha boliviana. No tengo ningún miedo, somos pueblo, somos una fuerza importante", desafió.

Así, Evo Morales desestimó nuevamente el pedido del gobierno de Alberto Fernández para que evite las actividades políticas durante su instancia como asilado en la Argentina.

"Nosotros no queremos que ni Evo Morales ni ninguno de los que estén en condición de refugiado usen este lugar para hacer política y hagan declaraciones públicas. Se podrán ver con quien quieran, pero no podrán opinar públicamente y generarle algún problema a la Argentina en ese sentido", dijo el canciller Felipe Solá​ en diciembre pasado, luego de que Morales llegará al país tras buscar refugio en México.

Morales destacó durante el acto la designación del exministro de Economía boliviano Luis Arce como candidato presidencial de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y dl excanciller de origen aymara David Choquehuanca como aspirante a la vicepresidencia.

La fórmula no fue bien recibida por organizaciones sociales bolivianas, que consideran que Choquehuanca, de extracción indígena, debería haberla encabezado y ello ahondó las divisiones internas en el MAS, según consignó AP.

"Es la lucha de los pueblos por nuestra liberación, es el pueblo revolucionario", remarcó sobre las gestiones para recuperar el poder en su país. "Muchas gracias hermanos argentinos, bolivianos por manifestarse y defender la Wiphala, al humilde", dijo a los presentes.

Además, Morales reiteró que el 20 de octubre del año pasado ganó las elecciones en primera vuelta y rechazó lo expuesto por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las irregularidades en esos comicios.

"¿El informe de la OEA, el informe final, qué dice? Dice que hubo irregularidades en 226 mesas. ¿En Bolivia cuántas mesas? Hay 35 mil mesas. Es menos del 1%. Sin los votos de las 226 mesas, hemos ganado la primera vuelta el año pasado", calculó.

Seguido, reiteró: "¿Saben qué es lo que duele? El golpe de Estado del rico al pobre, de los pudientes a la gente humilde. Y no podía entender cómo algunos grupos de la derecha fascista usan la Biblia contra la familia, usan la Biblia para la dictadura, para la dictadura con la Biblia humillando al pueblo, a la Wiphala".

También este miércoles Morales se comunicó vía telefónica con decenas de partidarios que se concentraban en la ciudad boliviana de Cochabamba y les dijo que tiene esperanza que en las elecciones del 3 de mayo.

"Lamento mucho estar, luego de 14 años de lucha, (y de una) revolución democrática popular, alejado de nuestra querida Bolivia'', dijo mientras la gente gritaba: "Evo, Evo".

Con información de www.clarin.com