La oposición pidió citar a Guzmán en la Cámara de Diputados por el proyecto de la deuda

El oficialismo buscará tratar casi en forma exprés el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, pero en Juntos por el Cambio ya pusieron una traba: además de pedir la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, reclaman que la iniciativa sea tratada en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados y no sólo en la de Presupuesto, según lo contempla el cronograma presentado por el Frente de Todos.

El reclamo opositor fue firmado por Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO; Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, les anticipó a los legisladores de la oposición que Guzmán estará el 28 en Nueva York, donde presentará el plan económico del gobierno de Alberto Fernández y expondrá sobre el panorama de la reestructuración de la deuda pública de la Argentina en un almuerzo organizado por el Council of the Americas.

Los diputados citaron antecedentes legislativos y cuestiones reglamentarias para que el proyecto sea girado a dos comisiones y no a una. En el oficialismo, sin embargo, creen que corresponde lo previsto, es decir, que lo trate el próximo martes la Comisión de Presupuesto, que presidirá el diputado del Frente de Todos Carlos Heller. La de Finanzas, en cambio, aún no está constituida. De hecho, para Juntos por el cambio es Finanzas y no Economía la comisión que tiene las competencias específicas en cuestiones de deuda.

“Dada la importancia del tema, y también en este caso siguiendo la costumbre parlamentaria, solicitamos se invite a presentar el proyecto frente al plenario de comisiones al señor ministro de Economía Martín Guzmán”, sostuvieron los legisladores respecto al único tema que por ahora ha solicitado el Poder Ejecutivo que trate el Congreso en sesiones extraordinarias.

Además los opositores señalaron que, “en atención a que el arreglo de la deuda pública es una atribución constitucional del Congreso de la Nación, solicitamos la inmediata constitución de la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación”.

Antes de partir a Israel, el presidente Alberto Fernández dejó firmado el decreto de ampliación de temas de las sesiones extraordinarias, que ayer fue girado al Congreso y hoy fue publicado en el Boletín Oficial.

Antes incluso de que la iniciativa ingresara en mesa de entradas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, lo habían notificado vía telefónica a los jefes de los bloques de la oposición, con quienes negociaban una sesión para la semana próxima. Según ese cronograma, habría reunión de comisión el martes mientras que el jueves sería la sesión en la Cámara baja, reunión de labor parlamentaria mediante en el día miércoles.

Según distintos voceros parlamentarios, el plan es consensuar la hoja de ruta antes del fin de semana, incluso antes del regreso del Presidente del viaje a Jerusalén.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Analia Argento