Colón casi en zona de descenso

Colón salió a escena en Santiago del Estero ante Central Córdoba por la 17ª fecha de la Superliga después de su pretemporada, con cambio de entrenador, jugadores que llegaron y dos semanas que estuvieron marcadas por acontecimientos fuera del plano deportivo. Amén de las ilusiones renovadas, la vuelta no fue la mejor, ya que perdió por 1-0 por el gol de Jonathan Herrera, de penal, sobre la hora.

El Sabalero perdió los ocho partidos como visitante en la actual temporada y por eso el DT, Diego Osella, apostó a ganar en solidez para luego edificar en ataque. Por eso paró un equipo explosivo por las bandas, con un 4-5-1. Si bien es cierto que Braian Galván y Mauro Da Luz eran importantes herramientas de ataque, no había buenas coberturas y en los 10' iniciales la supremacía local era evidente.

Pulga Rodríguez baja para tomar contacto con la pelota y el equipo se quedaba sin un referente en área. Estaba claro que la meta del Rojinegro era desgastar a su contrincante, que dominaba en todos los sectores comandados por Gervasio Núñez y el manejo de Lisandro Alzugaray. Incluso Leonardo Burián tuvo que intervenir para impedir la apertura del marcador.

En 25', el Sabalero sin dudas tenías problemas para prosperar y no había pateado al arco, un signo evidente que la prioridad era el resguardo. Amén de todo, lograba mantener cierto equilibro. Varias buenas incursiones de Rafael Delgado en ataque, pero mostrando algunas dudas en defensa. Tanto es así como Marcelo Meli tiró varios centros solo que fueron despejados por los zagueros de Colón.





Las indicaciones de Osella eran incesantes, más que nada para Marcelo Estigarribia y Braian Galván, que eran los que más iban por izquierda. Mediante la pelota parada comenzó a inquietar Colón, y en dos ocasiones casi festeja: la primera con un cruce vital de Matías Nani cuando se relamía Pulga Rodríguez; y la segunda mediante un zurdazo que encontró a Rafa Delgado solo ante la mala salida de Diego Rodríguez, aunque fue anulado por posición adelantada.

A los 39', Braian Galván quiso sacar provecho de un tiro libre y le mandó al arco cuando todos pensaban que era centro, pero el Ruso Rodríguez estuvo bien parado y controló el balón sin dramas. En los minutos finales Central Córdoba metió contra su área a un Colón que padecía el mano a mano de Joao Rojas y el despliegue de Meli, que demandó de varias intervenciones clave de Rafael García. No quedó tiempo para más y Silvio Trucco determinó el final del acto inaugural.

El inicio del segundo acto mostró más de lo mismo, con un local queriendo plantarse en campo ajena y un elenco santafesino que ya no se la hizo tan sencilla, ya que mostró una mayor cobertura en el medio después del flojo primer acto de Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia. Joao Rodríguez seguía siendo un dolor de cabeza, además de la conducción de Yacaré Núñez, aunque sin peligro para el aro de Burián. Osella dejó correr poco el trámite y determinó el ingreso de Tomás Chancalay ante un improductivo Mauro Da Luz.

Pasado los 20', las acciones ya eran más equilibradas y de a Colón iba creciendo en ataque notándose una importante merma física en el conjunto de Sapito Coleoni, que también tuvo que empezar a mover el banco. Las cosas ya no eran tan desiguales y las llegadas santafesinas eran mayores, pero sin la claridad necesaria para poner un jugador frente a Ruso Rodríguez.

La historia se volvía cada vez más cortada por las constantes faltas y mucho de esto tuvo que ver el Sabalero, que ya no era superado y hasta comenzaba a controlar en la zona de gestación. La aparición de Santiago Pierotti le dio otro porte combativo y el Ferroviario trataba de volver a ser picante, pero con menos reservas físicas. A los 37', cuando no pasaba prácticamente nada, Leonardo Burián salió de la modorra y en toda su dimensión tuvo una doble tapada magistral para cerrar el arco de Colón. Primero con una media vuelta de Miraco y después en un cabezazo que tenía destino de red.







El cierre fue de dientes apretados. Pero Colón falló en el área y Silvio Trucco no dudó en cobrar un penal por un empujón. Fue así como a los 47', Jonathan Herrera, con un disparo fuerte al medio, le dio le victoria a Central Córdoba. Un golpazo para un Colón que llegó a Santiago del Estero a defenderse, pero que casi nunca atacó.





Un resultado que complica más las cosas respecto al promedio y agudiza la malaria cada vez que sale de Santa Fe, donde hace 21 partidos que no gana y en la actual temporada no sumó ni un punto en esa condición. Mucho por mejorar para el cuerpo técnico de Diego Osella.

Formaciones

Central Córdoba: Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Matías Nani y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, César Meli, Cristian Vega y Joao Rodríguez; Gervasio Núñez; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Mauro Da Luz, Federico Lértora, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia y Braian Galván; y Luis Rodríguez. DT: Diego Osella.

Gol: ST 47' Jonathan Herrera, de penal (CC).

Cambios: ST 10' Tomás Chancalay x Da Luz (C), 18' Nicolás Miracco por Rodríguez (CC), 25' Santiago Pierotti x Galván (C), 27' Franco Cristaldo x Meli (CC), 40' Wilson Morelo x Rodríguez (C).

Amonestados: Matías Nani, Jonathan Herrera y Gervasio Núñez (CC); Emmanuel Olivera, Wilson Morelo y Federico Lértora (C).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Alfredo Terrera.

Fuente: Uno Santa Fe