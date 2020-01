Alberto Fernández cruzó a Macri y admitió que el país “necesita una definición medianamente rápida” de la deuda

El presidente Alberto Fernández habló sobre el viaje del ministro de Economía, Martín Guzmán, a Estados Unidos para reunirse con representantes del FMI y advirtió que Argentina necesita "una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda".

Tras su viaje a Israel y antes de su gira por Europa, Fernández sostuvo que en algunos casos "hablar de la deuda solo complica el escenario", por lo que afirmó que desde el Gobierno son "cuidadosos" y tienen "reservas".

"Nunca perdamos de vista que estamos frente a una negociación y como tal debemos ser cuidadosos", sentenció, al tiempo que remarcó que "del tema deuda solo actúa Martín Guzmán y yo soy el otro posible vocero, pero queremos ordenar las cosas".

También habló sobre las últimas declaraciones del ex mandatario Mauricio Macri sobre la deuda y remarcó: "Que los argentinos escuchen que un presidente actuó con semejante irresponsabilidad es asombroso".

Luego de que Macri afirmó ante militantes que "siempre les decía a todos, 'cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda'", Fernández cuestionó que lo "impresionó mucho que un presidente diga que sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina".

"Yo no sé si estaba en un grupo terapéutico o seriamente estaba hablando un ex presidente que decía semejante cosa. No sé si era una terapia de grupo o un ex presidente que les decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía argentina, pero que siguió adelante con su lógica destructiva", reprochó.

En diálogo con C5N, el jefe de Estado además enfatizó: "Es asombroso que diga lo que dijo con tanta ligereza".

Haciéndose eco de estos dichos, Alberto Fernández agregó que "ya en 2003 aprendimos, cuando recibimos el país en default, que un país endeudado es un país que pierde capacidad de decisión, soberanía, es un país condicionado en su futuro" y concluyó: "Todo esto es lo malo de la deuda".

Y añadió: "Si un ministro me induce a hacer algo que va a lastimar la vida de los argentinos, yo no avanzo un paso más".

En otro tramo de la entrevista, sostuvo que en su viaje por Israel tuvo una "charla muy franca" con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu.

"La deuda se volvió insostenible. La posibilidad de repago se hacia virtualmente imposible de cumplir. Le expliqué cuál era nuestra idea, que es la que todos los argentinos conocen. Que nos den la oportunidad de crecer, exportar, juntar dólares y luego pagar, pero antes que nada sacar a los argentinos de la crisis que vivimos", destacó.

