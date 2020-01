Elisa Carrió anticipó que votará a favor el proyecto de renegociación de la deuda, pero no del consenso fiscal

La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI/Juntos por el Cambio) anticipó este lunes que su bancada acompañará el proyecto de ley sobre Deuda Pública Externa y rechazará el referido al Consenso Fiscal, iniciativas que serán puestas a consideración en un sesión prevista para el miércoles.

"Sí a la Renegociación", tuiteó la líder de la Coalición Cívica para expresar el respaldo de su bancada al proyecto del Ejecutivo que mañana será debatido por un plenario de comisiones.

"Cuando la Argentina atraviesa una crisis de desconfianza interna y externa producto de torpezas o de actitudes irresponsables de algún gobernador o funcionario actual, tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario", justificó Carrió.

La postura adoptada por la diputada se anticipó a la definición de sus socios del radicalismo y del PRO, que por estas horas ponen algunas condiciones para aprobar al texto original del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, fundamentalmente en lo referido a las deudas de las provincias.

"Lo que no se puede votar es el Consenso Fiscal porque la no disminución de los ingresos brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para ganancias", explicó.

En este tema, los 15 diputados de la Coalición Cívica quedarían votando diferente que el resto de la bancada de la UCR y el PRO, que hace un mes en el Senado apoyaron la sanción del proyecto. La Coalición Cívica no tiene representantes en la Cámara alta.

