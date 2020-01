Moratoria para todos los gustos y via libre a Don Luis

El Concejo va de un extremo al otro, o pone palos en la rueda o le sigue dando al intendente via libre para gastar sin siquiera rendir cuentas

La emergencia en seguridad fue votada hace un año y en uno de sus artículos establecía la posibilidad de prorrogarla por un año más. “Es triste volver a votarla la declaración después de un año, explicó Viotti, la situación de seguridad tiene múltiples causas y la ciudad no queda afuera de esto. Nos reunimos con representantes que pueden ayudar a cambiar la realidad, y también necesitamos represión del delito, que los delincuentes no se sientan impunes. Además manifestó que en recorridas por los barrios vecinos le comentaron que se están “armando” con el objetivo de cuidar a sus familias, y otros hablan de justicia por mano propia. Cada uno de los niveles tiene que responder, conociendo que hoy la policía no cuenta con los recursos suficientes”, expresó Viotti en su alocución.

En el diálogo que mantuvo con La mañana de ADN el edil radical especificó que además "se le agregó una cláusula donde el intendente tiene la obligación de informar una vez por mes al Concejo cuales son las erogaciones que se hacen con contrataciones directas afectadas al tema seguridad.

La sesión extraordinaria estuvo marcada por la particularidad de Lisandro Mársico presidiendo. Esto es porque Germán Bottero está en ejercicio de la Intendencia, dado la licencia anual de la que está haciendo uso Luis Castellano.

Viotti también dio detalles de la moratoria aprobada. "Va a ir de la mano con una moratoria provincial. Los vecinos de Rafaela podrán regularizar su situación. Algunos me señalaban que se premia al que no cumple. En realidad no es así porque el que cumple experimenta descuentos. En esta oportunidad pensamos en aquellos que la situación económica los perjudicó" afirmó el concejal.

Fuente: ADN