Mario Negri criticó a Macri y a Durán Barba: “Si lo que está intentando es buscar trabajo que vaya camino al Instituto Patria”

Durante el pasado fin de semana, el ex presidente Mauricio Macri y su asesor estrella, Jaime Durán Barba, resolvieron levantar el perfil que habían optado mantener desde el cambio de gobierno, el 10 de diciembre de 2019. El primero, responsabilizó a sus funcionarios del rumbo errático de su gestión en materia económica, mientras que el consultor ecuatoriano describió a Cristina Kirchner como la mujer “más brillante de la historia argentina”.

Consultado por estas declaraciones, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, el radical Mario Negri, planteó sus críticas. “Vi ese video casero que alguien tomó, algún pavote haciéndose el vivo... (lo que dijo Macri) es inapropiado, no me gustó y no me parece la mejor forma de volver", expresó el dirigente cordobés.

Luego de dejar la presidencia el 10 de diciembre, Macri volvió de las vacaciones y realizó su primera aparición pública junto a un grupo de referentes y militantes del PRO en Villa La Angostura, donde hizo un balance sobre la última etapa de su gobierno.

En este marco, el ex mandatario reveló que planteaba recaudos hacia el interior de su equipo gubernamental sobre el nivel de endeudamiento durante su gestión: “Yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda”. Y lamentó que sus funcionarios y allegados le pidieran que se quedara “tranquilo” ante el incierto frente financiero.

Negri, en diálogo con radio Mitre, también apuntó contra Durán Barba. “Es un consultor que no puede hablar por sus consultados, le haría muy bien que si lo que está intentando es buscar trabajo vaya camino al Instituto Patria”, consideró el diputado cordobés. Y agregó: “Le deseo mucho éxito si en otro país lo contratan".

En un reportaje que concedió a Letra P, Durán Barba afirmó: “Hay que ser objetivos, simpaticemos o no con ella. (Cristina Kirchner) es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidente, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años, también diez años en Santa Cruz y no es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón”.

No solo Negri cuestionó al ex asesor presidencial que, también, consideró que Macri “ya fue". Miguel Angel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, advirtió que “no pueden venir tecnócratas o politólogos a bajar línea”. Y, en declaraciones radiales, agregó: “A veces hay que cuidar las palabras. Hay algunos que se van en hemorragia de palabras”.

Por su parte, Luis Naidenoff, senador radical y jefe del interbloque de la coalición opositora en la Cámara alta, también muy crítico. "Durán Barba afirma: ‘Yo siempre creí que para lo que algunos decían, el gran pacto nacional, había que pactar con ellos’. Miente con descaro. Como consultor su apuesta fue la división y confrontación permanente como estrategia de diferenciación electoral”, escribió primero el senador en su cuenta de Twitter. Y remató: “Sólo piensa la política en términos de negocios e impacto mediático”.

