El ministro Saín comenzó un derrape estúpido y sin sentido

La provincia puso en funciones a 480 nuevos agentes policiales. Se trata de jóvenes que egresaron del Instituto de Seguridad Pública en octubre de 2019.

Luego del acto, el ministro de Seguridad Marcelo Sain, habló con los medios y se mostró molesto con la prensa en general.

En principio se refirió al destino de los ingresantes: “El grueso de estos jóvenes van a ir a lo que se denomina servicios centrales: particularmente la Policía de Acción Táctica y la Policía Comunitaria, porque eso nos permite desplegarlos en distintos lugares conforme las necesidades que se van dando”, explicó.

“QUEREMOS QUE EL ISEP SEA UNA VERDADERA UNIVERSIDAD PARA LA POLICÍA”

En otra parte de su discurso, el ministro remarcó que “en unos meses se va a presentar una nueva ley para el personal policial porque queremos reconfigurar todo lo que tiene que ver con la incorporación, la formación y y la inmersión de los agentes en la institución. Queremos que el Isep sea una verdadera universidad para la policía, donde cada uno tenga responsabilidades pero vaya organizando su propia trayectoria”.

También hizo referencia al rol de las mujeres en la policía teniendo en cuenta su ausencia en la nueva camada de agentes. “Habrá que preguntarse por qué está pasando ésto. La sociedad está cambiando aceleradamente en cuanto a igualdad y derechos de las mujeres y eso tiene que llegar a la policía. Ya hemos creado la subsecretaría de Género en el Ministerio y pretendo que las mujeres ocupen altos cargos, tiene que haber más jefas en la institución. Hoy hay dos mujeres ocupando lugares de mando, como Seguridad Vial y Policía Comunitaria y han demostrado en poco tiempo su eficiencia, su trabajo y una planificación que no existía”.

Enojo con el periodismo independiente

Saín se manifestó molesto con la prensa provincial en relación a las noticias que publican. Al respecto dijo: “La prensa publica muchos robos, muchos asaltos y muchos homicidios, pero no veo publicaciones de los hechos positivos, no hay un reflejo acorde de lo que se hace. Por eso nos vamos a manejar por las redes sociales para que la gente no sólo sepa lo malo sino también lo bueno que se hace”.

“LO LAMENTO POR USTEDES —LES EXPRESÓ A LOS PERIODISTAS PRESENTES—,

QUIZÁS PIERDAN UN POCO DE RELEVANCIA, PERO VOY A COMUNICAR POR LAS REDES…”

Agregó que “no hay un reflejo acorde” con el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad, y anticipó: “Lo que vamos a hacer ahora es un informe institucional y vamos a manejarnos por las redes”.

“Lo lamento por ustedes —les expresó a los periodistas presentes—, quizás pierdan un poco de relevancia, pero voy a comunicar por las redes, de manera tal que todo el mundo tenga acceso a las cosas que van pasando, las buenas y las malas”.

Fuente: Sin Mordaza