Diputados convirtió en ley el nuevo Pacto Fiscal que suspende la baja de impuestos provinciales

La Cámara de Diputados​ convirtió este miércoles en ley el nuevo Consenso Fiscal que suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 el proceso de baja de impuestos en las administraciones provinciales que impulsó el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, obtuvo 157 votos a favor y 54 en contra, mientras que 7 legisladores se abstuvieron.

El nuevo texto del denominado Pacto Fiscal se redactó en base a un acuerdo que el Gobierno nacional alcanzó con los gobernadores. Fundamentalmente, se postergan los compromisos asumidos en los Consensos Fiscales de 2017 y 2018 para llevar adelante rebajas de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos "distorsivos".

Con esta medida, el Estado prevé un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa generó divisiones dentro de Juntos por el Cambio: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se opuso al nuevo proyecto porque "la no disminución de los ingresos brutos funde a las Pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para ganancias".

El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Senadores le dio media sanción al Consenso Fiscal 2019, con 63 votos afirmativos, una abstención de la radical tucumana Silvia Elías de Pérez y uno negativo, de parte del representante del PRO de Entre Ríos, Alfredo De Ángeli.

