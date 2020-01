Vivir en Barrio Malvinas es estar dispuesto a ser robado

Anoche poco más de 100 vecinos se hicieron presentes en la sede de calle Gálvez, donde estuvieron los concejales Juan Senn, Lisandro Mársico y Germán Bottero. Además, el Jefe de la U.R.V Hernán Ferrero y su segundo Ariel Palomeque. También, estuvo el Secretario de Prevención en Seguridad del Municipio Maximiliano Postovit junto a personal de la Guardia Urbana de Rafaela.

El principal reclamo de los presentes fue la "pasividad" de las autoridades ante el avance del delito. También se hicieron consultas sobre la aplicación de las leyes penales, la minoridad, la falta de efectivos y la venta de droga.

En muchos momentos las críticas fueron dirigidas al accionar policial ante el delito. El Jefe de la URV, explicó el por qué del proceder de la fuerza a su cargo, ante determinados hechos. No logró satisfacer a los presentes. Algunos aplaudieron cuando se propuso que la policía le de "un tiro en la cabeza a los chorros" para terminar el problema.

La reunión sirvió para que las autoridades dieran a conocer que el Departamento Castellanos cuenta aproximadamente con 500 efectivos. 200 de ellos están destinados cubrir los tres turnos de patrullaje en Rafaela. Además, hay 5 móviles destinados al Comando Radioeléctrico, 2 al Cuerpo Guardia de Infantería, 3 motos de la Motorizada. Y solamente, un móvil para el trabajo de cada comisaría.

Además, Rafaela tiene dos características en cuento a delitos. Es una ciudad que no crece hacia arriba sino en extensión. Por eso, cada vez hay más superficie que cubrir con los escasos recursos antes mencionados. Por otra parte, la segunda característica, a diferencia de otras ciudades, Rafaela no tiene horario para el delito. En Santa Fe capital -por mencionar un ejemplo- la actividad delictiva se concentra entre las 14 y las 21. Nuestra ciudad no tiene esa franja horaria, los delitos se suceden las 24 horas.

