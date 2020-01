Joseph Stiglitz: “Yo culpo a los mercados de capitales, no culpo a la Argentina”

El reconocido premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, brindó recientemente una entrevista a la BBC en donde criticó el capitalismo y la globalización. También se refirió a la situación económica de la Argentina y brindó algunas sugerencias en base a la renegociación de la deuda. Entre ellas, sugirió que “el país debe ir por un camino de reestructuración de la deuda que incluya el recorte de la tasa de interés para los acreedores”.

“Apostaron de la misma manera que Macri apostaba a que iba a haber una avalancha de inversión extranjera que de repente conduciría al crecimiento económico, que le permitiría a Argentina pagar la deuda. No había evidencia, todos seguían ciegamente los discursos del expresidente. No deberían haber prestado tanto dinero”, insistió.

Del mismo modo, el economista ahondó y fue bastante crítico con quienes le prestaron este dinero a nuestro país, más por el rol que deberían cumplir. “Los mercados de capitales no hicieron su trabajo. La función del mercado de deuda es fijar el precio del riesgo y emitir juicios. Vuelvo a insistir, no deberían haber prestado tanto dinero”, afirmó.

“Entonces, mi crítica es a los mercados de capitales, no hicieron préstamos prudentes. Y en retrospectiva, ¿fue culpa de Argentina? Yo culpo a los mercados de capitales; no culpo a la Argentina. No puedo concebir ningún modelo razonable que no diga que debe haber recortes significativos. Sería una fantasía pensar lo contrario”, recalcó.

Cabe remarcar la injerencia e importancia de la palabra de Stiglitz para nuestro país. El economista fue mentor del ministro Martín Guzmán, el funcionario que estuvo en los últimos días reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr una renegociación de la deuda externa de la Argentina. Asimismo, Stiglitz resaltó que “es de interés para todos evitar default”.

Con información de www.elintransigente.com