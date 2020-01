Emergencia Sanitaria mundial por el Coronavirus

“Es un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de enfermedades”, explicaron desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) este jueves 30/01 cuando finalmente después de días de debate decidieron declarar la emergencia sanitaria global con respecto al Coronavirus que ya se cobró 171 muertos en China y afectó a ciudadanos de todo el mundo. "Es un evento extraordinario", aseguraron las autoridades de la OMS.

Mientras expertos aseguran que todavía la enfermedad y la propagación de la misma no alcanzó su punto máximo, la OMS alerta que las consecuencias podrían llegar hasta países que no tienen los recursos necesarios para hacerle frente a la epidemia y al contagio que esta significa. El organismo de las Naciones Unidas llegó a una conclusión después de grandes críticas que llegaban desde distintos países al no hacerse cargo de contener lo que estaba poniendo en peligro a una gran cantidad de ciudadanos del mundo

Claro que la decisión fue motivada también por el hecho de que 6.000 pasajeros se vieron atrapados en un crucero italiano este jueves 30/01 ya que se sospecha de dos de las personas abordo de origen chino, podrían ser portadores del virus. En consecuencia se aisló a toda la embarcación, de los cuales al menos 30 son argentinos. Esta es solo una de las medidas que se están tomando fuera de China para contener el contagio. Rusia por ejemplo eligió cerrar las fronteras con China y los vuelos que llegaban desde Whuan (ciudad donde se originó el virus) están cancelados en cientos de aeropuertos.

“La gran mayoría de los casos fuera de China tienen un historial de viajes a Wuhan o contacto con alguien con un historial de viajes a Wuhan. No sabemos qué tipo de daño podría causar este virus si se propagara a un país con un sistema de salud más débil", explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en Ginebra. Luego el mismo se refirió a que lo más peligroso es cómo el virus se expande alrededor del mundo, no solo lo que sucede internamente en China.

Aunque claro, lo que sucede en el interior de China va más allá de lo que puede considerarse una situación normal, es por eso que también muchos le exigían a la OMS que no mire para otro lado, aunque claro una declaración de este tipo también es un gran golpe de imagen para el gobierno de Xi Jinping y los planes del Partido Comunista. Es así que están haciendo hasta lo imposible por sostener la crisis y las consecuencias que esto podría ocasionar. Si bien desde el Fondo Monetario Internacional aseguran que faltan características para que el Coronavirus tenga consecuencias económicas y financieras.

Aunque los esfuerzos por parte del gobierno chino están siendo superlativos según explican los medios locales. Una de las acciones que más impacto causó a nivel internacional fue la construcción masiva y súper acelerada de dos hospitales en tan solo cuestión de días. El gobierno decidió invertir millones Whuan, la ciudad donde se encuentra la mayor cantidad de afectados por el momento. Todo indica que la infraestructura estará completada entre el próximo 03/02 y 04/02: tiempo récord teniendo en cuenta que la construcción comenzó hace menos de una semana.

Además, según explicó la agencia de noticias oficial del gobierno chino, Xinhua, desde el régimen le piden al Ejército chino contribuir en la crisis para hacerle frente a la epidemia. De acuerdo a lo que sostiene el presidente Xi Jinping, los esfuerzos que se le demanda al Ejército son parte de su deber como miembros del mismo. "Asumir su responsabilidad, pelear la dura batalla y ayudar activamente a las autoridades locales en la lucha contra la epidemia", aseguró Xinhua. En consecuencia cientos de soldados acudieron a los hospitales para atender a los pacientes que ingresaban.

