El Frente de Todos pidió una sesión especial en el Senado para debatir el proyecto sobre la deuda externa

El bloque del Frente de Todos le solicitó a la Presidencia de la Cámara Alta que convoque a una sesión especial para el próximo miércoles con el objetivo de que se trate el proyecto de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa enviado por el Gobierno, el cual ya tiene media sanción de Diputados. Es decir que, si se aprueba en el Senado, se convertiría en ley ese mismo día.

La iniciativa consta de nueve artículos y busca obtener la aprobación parlamentaria del proceso de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera que se hará en el corto plazo, antes del 31 de marzo. Entre otras cuestiones, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar canjes y a contratar a un estudio de abogados para manejar el tema, así como también la definición de los respectivos prospectos de los nuevos títulos.

El pedido para la sesión extraordinaria fue elevado durante la tarde de este jueves a la oficina de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, titular del recinto, e incluyó también la solicitud para que se reúna la comisión de Acuerdos, para darle ingreso a los pliegos de futuros funcionarios judiciales y del cuerpo diplomático enviados por el presidente Alberto Fernández.

De acuerdo con lo que informó la agencia Télam, se espera que en las próximas horas las autoridades de la Cámara Alta emitan el decreto correspondiente para convocar oficialmente a ambos encuentros. Asimismo, se prevé que el proyecto en cuestión se convierta en ley el mismo miércoles, ya que el oficialismo cuenta con el respaldo de la oposición, al igual que en el debate en Diputados.

De esta forma, el Senado también les dará ingreso formal a los pliegos de los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo para desempeñarse como embajadores: entre los pedidos de acuerdo para el cuerpo diplomático figuran los del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada (que se iría a México); Jorge Argüello (que quedará a cargo de la representación argentina en Estados Unidos); el ex senador Fernando “Pino” Solanas (enviado a la Unesco); y el ex vicepresidente de la Alianza y ex representante en el Mercosur Carlos “Chacho” Álvarez (partiría a Perú).

También, se terminaría de oficializar los cargos de los ex gobernadores de Entre Ríos, Sergio Urribarri; de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Chaco, Domingo Peppo, para ocupar las embajadas en Israel, Brasil y Paraguay, respectivamente. Por último, se elevarán los pliegos de Rodolfo Gil, destinado a Portugal; Carlos Raimundi, para la OEA; y Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, para ocupar la sede en Uruguay.

Asimismo, en la sesión de Acuerdos el oficialismo pretende retirar el pliego de la jurista argentina experta en derecho internacional Inés Weinberg de Roca, propuesta por la administración de Mauricio Macri para encabezar la Procuración General de la Nación, e ingresar en su lugar la del del juez federal Daniel Rafecas, impulsado por la actual gestión de Alberto Fernández para ser el jefe de los fiscales.

El proyecto sobro reestructuración de la deuda fue aprobada en Diputados durante la tarde del miércoles pasado con 224 votos a favor y el acompañamiento de la coalición opositora de Juntos por el Cambio. De esta manera, el Gobierno consiguió el primer paso para avanzar con la norma que le da un marco de apoyo institucional del sistema político a la renegociación que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantiene con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El propio Guzmán explicó en conferencia de prensa, horas antes de enviar el texto al Congreso, que la iniciativa se inscribe dentro del marco de la Ley de Administración Financiera, “que pide que el país mejore plazos, tasas de interés y monto de capital”. Ante la consulta de Infobae sobre los principales lineamientos del proyecto, el funcionario se refirió a la “prórroga de jurisdicción” para la emisión de los futuros títulos.

“Agradezco y celebro el apoyo transversal de casi todos los bloques de Diputados al proyecto. Es una herramienta fundamental para que podamos afrontar nuestros compromisos cuidando a quienes más padecen”, escribió por su parte el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter, antes de embarcar hacia Roma para visitar al Papa Francisco en el Vaticano.

Con información de www.infobae.com