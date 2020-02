Amalia Galantti salió con los tapones de punta

La secretaria de Gobierno y Participación del municipio, Amalia Galantti, se refirió al comunicado emitido por la agrupación política Rafaela Puede Más, encabezada por Fernando Muriel.

Galantti manifestó que “Fernando Muriel se presenta como el referente del partido vecinalista 'Rafaela puede Más'. Estamos hablando de un funcionario socialista, actualmente asesor del diputado Pablo Pinotti, y que hace las declaraciones en los mismos términos que su jefe. En este sentido, lo mismo que dice Pinotti del Gobernador, Muriel lo dice del Intendente. Este no es un dato menor”.

Pero, además, “una persona que estuvo dos años frente al Nodo de Rafaela como coordinador, el enclave del Gobierno provincial, uno de los principales responsables en el tema seguridad y que, incluso, tenía un área de seguridad a su cargo. Deja mucho que desear su gestión porque la situación se agravó durante este último tiempo”; dijo la funcionaria.

Por eso, “que hoy él salga a hablar muy ligeramente como referente de un partido vecinalista sin tener en cuenta la gran responsabilidad que tuvo durante los dos años al frente del Nodo, y la que tiene actualmente como asesor de un diputado que sigue respondiendo al partido socialista, es muy preocupante. El no es un referente vecinalista, es un funcionario del partido socialista y de esto se tiene que hacer cargo”.

“No podemos dejar pasar por alto otra cuestión: que es abogado. Uno puede entender que la ciudadanía haga el reclamo a todos, sin distinguir las competencias de cada estamento del Estado y de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), pero él no desconoce todo esto. Por eso, sus declaraciones tienen una intencionalidad política y no podemos ser ingenuos sobre esto”, finalizó Galantti.

Fuente: La Opinión