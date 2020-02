Una mujer que hizo topless en Las Grutas, llamaron a la Policía y la obligaron a taparse

Una joven que hacía topless en un balneario de Las Grutas, en la provincia de Río Negro, fue obligada a taparse por efectivos policiales que llegaron al lugar alertados por las quejas de los otros turistas que estaban veraneando en el lugar. En consecuencia, se generó una polémica en torno a si está prohibido o no que una mujer tome sol con el pecho al descubierto.

El hecho ocurrió en la bajada de La Rueda, donde hay un parador a pocos metros del mar, en el que la chica fue abordada por los agentes de seguridad que le pidieron que cubra sus senos, algo que en un principio se negó a hacer ya que aseguraba que no estaba haciendo nada malo. Si bien no existe una ley local que prohíba este tipo de acciones, el “exponer las partes íntimas en la vía pública” es una contravención provincial.

Las imágenes de lo sucedido fueron difundidas por el medio local Informativo Hoy y en ellas se puede ver a la mujer con un termo en la mano, dialogando con dos policías que le pedían que se colocara la parte superior del bikini, ya que otras personas que estaban en el parador se habían quejado de esta situación en la comisaría de la zona. Ella, en cambio, explicó que solamente estaba tomando mate en la playa, sin molestar a nadie.

“Como procedimiento, primero se le pide a la persona que se cubra, y, si se niega, estamos facultados para detenerla”, explicó el subcomisario Juan Colpi, el segundo jefe de la comisaría 29ª de este sitio turístico al diario Río Negro.



Por su parte, el ex concejal y ex candidato a intendente de esta localidad por el Frente de Todos Jorge López, señaló al mismo medio que “no existen ordenanzas que prohíban específicamente esas exhibiciones”, a no ser “que exista alguna norma muy antigua” que no se conozca tanto, aunque resaltó que ”en los últimos años no se normó en ese sentido”.

Esta no es la primera vez que ocurre algo por el estilo: años atrás se montó un enorme operativo en una playa de Necochea, el cual involucró a unos 20 efectivos de seguridad y seis patrulleros, para exigirles a tres chicas que estaban haciendo topless que se taparan. “No es exhibicionismo. No queremos mostrar las tetas para que vengan a mirar”, protestó una de las jóvenes involucradas en aquella ocasión.

