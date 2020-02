Ana Franchi (titular del CONICET): “Que la gente entienda que el neoliberalismo no puede volver”

En diálogo con Radio Nacional, la presidenta del Conicet, Ana María Franchi, realizó un balance del estado en el que encontraron el organismo. Inscribió sus objetivos en la construcción de un nuevo paradigma de país y lanzó una fuerte crítica hacia al Gobierno anterior, reflexionando sobre la necesidad de juzgar a los dirigentes macristas.

“El Conicet no entraba en la lógica de Cambiemos. En esa lógica hicieron lo que hicieron. Para un país agroexportador, para qué sirve la ciencia y tecnología, para nada. Solamente dejaron una cosa residual que era traer un premio de vez en cuando y que sirve para una foto nada más. Pero una ciencia y tecnología para un país autónomo no entraba en ese modelo de país”, cuestionó.

Luego, la funcionaria remarcó la importancia de la militancia de la ideología nacional y popular para resistir a este hecho. “Fuimos una de las primeras comunidades que salió a resistir al macrismo. Si hubo esa resistencia y no pudieron avanzar más es porque, como dijo la expresidenta Cristina Fernández, estábamos emponderados en nuestro sistema”, afirmó.

“Destruyeron todo tan rápido porque, claramente, no quedó claro que la ciencia y tecnología era política de Estado, no teníamos una ley de financiamiento, todos los años teníamos que ir a discutir el presupuesto. El Conicet perdió el año pasado cerca del 30% de su presupuesto. Esto pasó también porque hubo una embestida a todos los sectores populares y podrían haber avanzado mucho más si no había resistencia”, agregó.

Sobre el hecho de que las figuras del macrismo sigan firmes como oposición, Franchi expresó: “Ellos andan por las calles y consiguen cargos internacionales. Entonces, esa batalla la lograron porque sacaron 40% de votos. Se viene un año muy difícil y la gente tiene que saber que es porque hubo cuatro años de negocios que nos endeudaron. Hay que trabajar para que los más jóvenes entiendan que este neoliberalismo no tiene que volver”.

Con información de www.elintransigente.com