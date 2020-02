El coronavirus puede entrar por Rosario

Los coronavirus, son una familia de virus que se descubrió en la década del 60. Su origen es todavía desconocido. Sus diferentes cepas provocan diversas formas de enfermedades respiratorias. Las mismas varían desde un resfrío hasta una neumonía que puede causar la muerte.

Si bien el epicentro de los contagios por el brote de la enfermedad es China, varios países ya denunciaron pacientes afectados. Entre ellos: Alemania, Estados Unidos, Canadá, Oceanía y Rusia. Hasta ayer se habían notificado unos 7.700 diagnósticos del nuevo coronavirus. Ya se registraron 170 muertos, la mayoría en el continente asiático.

Al borde de la pandemia

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), no declaró la pandemia aún. Solamente emitió una alerta, porque hasta el momento, todos los pacientes provienen de China.

A pesar de no haber emergencia internacional, los equipos de salud del gran Rosario, realizaron protocolos por la posible llegada de pacientes con síntomas. Son muchos los ciudadanos chinos que arriban a la región, ya sea en viajes de avión o por el puerto. Cualquier personas que presente afecciones respiratorias, será sometida a los análisis pertinentes. Esto a fines de descartar la posibilidad de que porte algunos de estos virus.

Analía Chumpitaz, directora de Epidemiología de la Municipalidad, admitió su preocupación por una posible detección de casos, y agregó: “Seguimos los protocolos de Salud de la Nación y trabajamos conectados con todas las áreas, especialmente con la Unidad Sanitaria de Frontera que sabe muy bien qué hacer en estos casos”.

“Hay personas que vienen a la ciudad y que han viajado a China por trabajo, por vacaciones, porque se celebró el Año Nuevo Chino. De hecho, esperamos más afluencia de gente que está allá para la próxima semana ya que los festejos se postergaron hasta el 3 de febrero”, comentó la profesional.

En relación a los vuelos internacionales, Chumpitaz recordó que no llegan vuelos directos desde China a Rosario. Por este motivo, las personas que arriban desde ese país, lo hacen con una escala previa en otra Nación, por lo cual ya están controladas.

Con respecto a la zona portuaria, afirmó que los barcos chinos que se encuentran en el puerto salieron de su país de origen antes de la detección del primer caso. Debido a esto, los navegantes no recibieron ningún tipo de control. Los jefes de las embarcaciones que lleguen de aquí en adelante, tienen la obligación de informar sobre cualquier tipo de afección respiratoria que puedan tener las personas a bordo.

A nivel provincial

Por su parte, la secretaria de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, manifestó que: “Sabemos que preocupa el tema de los barcos que puedan llegar a nuestra zona. La incubación del virus es de dos a 14 días y, por lo que tarda un barco en arribar al país, no habría riesgo de que lleguen personas contagiadas por ahora. No es lo que nos preocupa. Sí los viajes en avión, así que, en el caso de que haya una persona con síndrome respiratorio grave o fiebre con tos y malestar general, o rinitis, y estuvo en China o en contacto con algún paciente, se le realizarán los controles y análisis pertinentes. Los referentes de epidemiología de la provincia, estarán en contacto en forma directa con las autoridades sanitarias de la Nación para seguir con todos los protocolos. Lo más importante siguen siendo siempre los cuidados, como los que tuvimos con la gripe: sobre todo, el lavado de manos constante y no estornudar al aire sino en el pliegue del codo“.

Fuente: Sin Mordaza