Guerra a Mercado Libre

Los cuatro bancos privados nacionales más importantes de la Argentina presentarán mañana una plataforma digital que permitirá realizar pagos y transferencias.

Se trata de los bancos Galicia, Santander, Macro y BBVA Francés, cuyos clientes podrán compartir los beneficios de esta iniciativa que, en algún sentido, competirá con Mercado Pago. “Se pagará con un QR universal y va a tener las promociones de todos los bancos participantes”, explicaron.

Estos beneficios serán independientes del banco participante en forma individual: podrán acceder los 10 millones de clientes de estas cuatro entidades por el hecho de utilizar la nueva plataforma de pagos. Con este ingrediente, la app será un incentivo para sumar nuevos bancos asociados.

Las cuatro entidades, que concentran cerca del 40% del mercado de préstamos y depósitos, le presentaron la iniciativa hoy al Banco Central y mañana harán lo propio ante el resto de los bancos públicos y privados para ver si se suman.

La plataforma de pagos, indicaron desde las cuatro entidades participantes, permitirá hacer transferencias una vez que los clientes de los bancos asociados den de su alta su teléfono celular.

“Una vez que las cuentas estén dadas de alta en esta aplicación, no es necesario pasar el CBU a la persona, alcanza con el número de celular”, explicaron.Una de las fuentes aclaró que, a diferencia de Mercado Pago, que “es una billetera virtual, esta app no lo es ya que los clientes no tienen que cargar los saldos porque están en las cuentas de los bancos”.

“Con esta solución se puede pagar con las tarjetas de distintos bancos o hacer transferencias y pagar en cualquier comercio”, agregó.

Según las entidades, el objetivo del lanzamiento es aumentar la bancarización, simplificar los trámites de pago y reducir el uso de efectivo. Las fuentes aclararon que la app no compite con Mercado Pago porque no será una billetera de pagos, sino la conjunción de las plataformas digitales de los bancos asociados. Sin embargo, ofrecerán un servicio, los pagos QR, que por el momento está liderado por el servicio de Mercado Libre. “En este caso no hace falta elegir una tarjeta en el momento de efectuar el pago, sino que con la app se podrá pagar en forma directa”, detallaron.

La idea comenzó a debatirse hace unos tres meses y se lanzará a mediados de este año. Cuando se formalice, habrá una empresa con su directorio propio, integrado por los bancos participantes.

Otros bancos seguramente se sumarán al plan, según fuentes de Adeba. “Desde Adeba y Aba, estamos coordinado con los cuatro bancos invitando al resto de los bancos a sumarse a la iniciativa. Y las Cámaras están ayudando a articular el proceso con sus bancos”, expresaron.

“Este es un paso más en la continua inversión en tecnología e innovación y gran aporte a la inclusión financiera, uno de los tema que los bancos vienen impulsando, especialmente desde Adeba, ya que implicará más competencia y mejores servicios. Los bancos responden a los desafíos que planten las nuevas técnologias y prestadores, con más innovación y mejores servicios. De eso se trata competir en igualdad de condiciones”, agregaron.

En términos societarios, se armaría una estructura en la que todos los bancos participarían como accionistas como ocurrió en el pasado con Prisma.

Antecedentes

La iniciativa local tiene antecedentes tanto en Estados Unidos como en Europa. Entre ellos está Zelle en el territorio norteamericano, la nueva forma que se utiliza para transferir dinero en todo ese país en cuestión de minutos.

Fue lanzada en 2017 por Early Warning Services, una firma controlada por Bank of America, BB&T, Capital One, JP Morgan Chase, PNC Bank, US Bank y Wells Fargo. En este caso, también se requiere de un teléfono celular o por medio del home banking de cualquiera de las instituciones participantes.

El año pasado esta plataforma tenía unos 80 millones de usuarios. En España, la aplicación se llama “Bizum”, también lanzada en conjunto por 27 bancos de ese país, entre ellos Caixa Bank, BBVA, Santander, Sabadell, Bankia, Popular, Kutxabank y Caja Rural.

Meses atrás, se lanzó un sistema similar en Perú. Ahora le llega el turno a la Argentina, en un contexto en el que los bancos deciden asociarse en lugar de competir para no quedarse atrás en la batalla de la digitalización.

El desarrollo, que todavía no tiene nombre, permitirá en una primera etapa realizar pagos y transferencias. “De esta manera, la gente se evitará tener que estar con dos o tres tarjetas de diferentes bancos y poder aprovechar a la vez los descuentos que ofrecen todas las entidades participantes”, explicaron.

Fuente: Infobae