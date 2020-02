Santiago Cafiero: “Para nosotros no hay presos políticos en Argentina"

Santiago Cafiero (40) llega al Museo del Bicentenario por unas escaleras internas que conectan con la Casa Rosada, donde está su oficina. El Museo está ubicado detrás de la Casa de Gobierno y su arquitectura combina los antiguos arcos de piedra de la Aduana Taylor con un inmenso techo de vidrio. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires es de 38 grados y el Jefe de Gabinete, vestido de traje azul, dice mientras sonríe: “Es muy linda la locación que elegiste para la entrevista, pero me estoy muriendo de calor”. Es momento de comenzar:

- Hace poco más de un año trabajabas en tu librería en San Isidro y ahora sos Jefe de Gabinete de La Nación, ¿la podés creer?

- (Risas) No. En ningún libro de ficción de los que vendíamos decía esto. Parecía que el macrismo se iba a quedar por un tiempo largo, que el peronismo iba a continuar dividido, que era imposible que nos unamos. Pero luego hubo un gran acierto de Cristina, que tuvo una visión estratégica de qué es lo que se necesitaba, y también de Alberto, que avanzó en una ejecución táctica de esa unidad. Fui parte, colaboré con él en esa etapa y hoy la confianza y la generosidad enorme del Presidente me pusieron acá.



- ¿Cómo es tu rutina como Jefe de Gabinete?

- Vengo bien temprano y trato de irme último. Suelo tener reuniones hasta tarde, me estoy yendo diez, once de la noche fácil. Obviamente me voy cuando el Presidente ya no está.

- ¿Mirás la hora alguna vez y decís: “Dale Alberto, andate a tu casa”?

- Sí, mucho. Por eso me voy tan tarde.

- Cuando el Presidente se quiere hacer el sota con una respuesta, ¿usa su frase comodín: “Hablálo con Santiago”?

- A veces sí. El Presidente tiene que dar buenas noticias. Mi rol también es decir que no.

- Ahora que estás en el poder, ¿cómo se gobierna: bajo la ética de las convicciones o bajo la ética de las responsabilidades?

- Con las dos. Porque si sólo ideologizás las medidas o la toma de decisiones, te perdés cierto pragmatismo. A veces tenés que ejecutar acciones políticas con las herramientas que tenés sobre la mesa y que no son las deseables o las que vos hubieras pensado que eran las mejores. Los peronistas tenemos mucha ideología. Pero lo cierto es que no podés gobernar con dogmatismo. La sociedad es dinámica y las demandas que tenés que ir atendiendo también lo son.

- ¿Es a lo que se refería Juan Domingo Perón cuando decía: “Lo mejor es enemigo de lo bueno”?

- Claro. Lo que Perón trataba de explicar es esto: entendemos todos qué es lo mejor, pero lo bueno, ¿qué es? Que puedas resolver con lo que tenés en la mesa. Obviamente siempre con una una orientación, nadie abandona sus convicciones ni sus valores. Esta es una gestión que tiene valores.

- Pasemos a “Cafiero for kids”. Te hago una pregunta y tenés que responderla como si lo estuvieras haciendo a niñitos y niñitas de 6 años. ¿Por qué le van a reducir la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, distrito gobernado por el PRO?

- Hubo un gobierno que le dio muchos caramelos a la Ciudad de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias de Argentina. Y no es que nosotros se los queremos quitar, pero sí entendemos que tienen que ser más equitativos con el resto de los compañeritos.

- ¿Y Horacio Rodríguez Larreta qué dice de que le quieren sacar “caramelitos”?

- Estamos en conversaciones, obviamente.

- ¿Ya le anticiparon cuántos “caramelitos” le van a sacar?

- No, porque nosotros buscamos que sea parte de algo acordado. Y para que haya algo acordado, ellos tienen que entender que hubo un momento de mucho privilegio para la Ciudad de Buenos Aires

- Ayer, el Presidente aseguró que enviará un proyecto de ley al Congreso para despenalizar el aborto. Sos católico practicante, ¿cuál es tu posición respecto a la despenalización y legalización del aborto?

- Estoy a favor de la legalización del aborto.

- Tenés una pulserita que tiene 12 santos, ¿lo tenés también a San Trump para que obre en favor de la Argentina en cuanto a la reestructuración de la deuda con el FMI?

- No. No necesitamos rezarle a Trump. Tenemos un buen ministro de economía que está trabajando bien. Nosotros necesitamos tiempo, necesitamos crecer. No desconocemos la deuda y la vamos a pagar.

- Sos jugador de ajedrez, ¿a cuántas jugadas se encuentra en este momento Argentina del jaque mate?

- ¿Qué sería jaque mate? Argentina no va a desaparecer como país. Macri sólo contó las veces que nos caímos y nosotros hacemos un esfuerzo por contar todas las veces que nos levantamos. Y ahí está la clave. Este es un gobierno que está trabajando en emergencia, esa es la realidad. Y estamos tratando de reponernos.

- Revisé en Google y encontré que entre las diez principales búsquedas que la gente hace de vos, cinco están vinculadas a si estás o no en pareja. Te las digo: “esposa de Santiago Cafiero”, “quién es la esposa de Santiago Cafiero”, “Santiago Cafiero novia”, “Santiago Cafiero esposa”, “mujer de Santiago Cafiero”. ¿Sos el político más deseado de la Argentina?

- (Risas) Sí. O la están stalkeando a mi compañera, que también puede ser.

- Por lo que se ve en Google, parece que no hay grieta. Te quieren entrar desde los/las militantes de Patricia Bullrich hasta los/las fans de Cristina. ¿Estás dispuesto a entregar tu cuerpo en pos de la unidad nacional?

- (Risas) Me vas a comprometer. Pero por la patria, todo.

- Hay un sector del kirchnerismo que presiona para que el gobierno haga algo con lo que denominan presos políticos. ¿Cómo toman esa presión desde un sector que forma parte del Frente de Todos?

- Para nosotros no hay presos políticos en Argentina, lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que ya están con recursos presentados, la Justicia deberá determinarlas.

- Cerremos con la pregunta emoji: ¿Cuánto va a durar el Frente de Todos unido?

- ¿Qué quisiste decir con esto?

- Es un reloj de arena lleno. Quiere decir que va a durar mucho tiempo.

