Ricardo Alfonsín: "Yo sigo siendo radical, avisé a mi partido y la mayoría estuvo de acuerdo"

“Si me quieren echar, ni me preocupa”. Contó que avisó a la UCR y que “la mayoría estuvo de acuerdo”. Un sector del partido pidió su expulsión.

Ricardo Alfonsín se defendió de las críticas de un sector de la Unión Cívica Radical que pidió su expulsión, tras haber sido designado como embajador argentino en España por parte del presidente Alberto Fernández.

Este miércoles, al ser consultado respecto a la posibilidad de que sea expulsado del radicalismo, respondió desafiante: "Que se hagan cargo, ni me preocupa". Y agregó, en diálogo con FM Futurock, "Es más fuego de artificio, creen que con eso quedan bien y que con esa cosa espectacular pueden salir en los medios".

El presidente de la juventud radical bonaerense, Martín Borrazas, fue quien apuntó contra el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín y pidió que sea expulsado del partido por haber aceptado el cargo.



Sin embargo, Alfredo Cornejo, presidente del partido, le bajó el tono a la polémica al sostener que aceptar el cargo "es una decisión personal y nada tiene que ver el radicalismo en ello".

Con todo, el ex diputado consiguió respaldo del titular del Comité Capital de la UCR, Guillermo de Maya, a su decisión de aceptar la embajada. "Cuánto fanático anda dando vueltas. Deseo que Ricardo Alfonsín pueda contribuir a unir a los argentinos. Junto a él también debemos hacer de la UCR nacional un partido político garante de la unión de los argentinos", dijo el joven dirigente porteño.

Alfonsín sostuvo que su cargo, cuyo pliego deberá ser revisado por el Senado de la Nación, no será para representar al país. "En una embajada no se representa al partido, se representa al país", afirmó temprano en radio Cooperativa.

"Yo sigo siendo radical. Y creo que en los últimos cuatro años si consideramos un partido como un conjunto de ideas he sido de los más radicales", insistió.

"Avisé a mi partido y la mayoría estuvo de acuerdo", remarcó Alfonsín. Y agregó que apenás aceptó el cargo habló con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien le dijo que no podía negarse al ofrecimiento.

Y contó que en dos oportunidades había rechazado el ofrecimiento por parte del presidente Fernández, quien lo llamó desde Europa para ofrecerle una vez más el cargo, que finalmente terminó aceptando.

"No he visto con buenos ojos muchas cosas que han ocurrido en el partido y no he tenido más remedio que aceptarlas. nunca he criticado a nadie personalmente, las críticas han sido en el terreno de las ideas", manifestó finalmente en referencia a la decisión de la UCR de seguir la alianza en Cambiemos y apoyar la candidatura presidencial de Mauricio Macri.

Alfonsín fue uno de los referentes más críticos respecto al rol que tuvo el radicalismo dentro de la coalición Cambiemos y fue uno de los que reclamó que se le otorgue al histórico partido mayor injerencia en la toma de decisiones.

Además impulsó los reclamos para que Cambiemos amplíe la alianza con la incorporación de referentes opositores para tratar de superar la crisis económica que se desató en 2018 y que terminó frustrando las aspiraciones de Macri de conseguir su reelección.

Su pliego de designación como embajador debe ser aprobado por el Senado de la Nación.

Fuente: Clarín