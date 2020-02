Alerta: Dengue en Rafaela

En la jornada de ayer confirmó el segundo caso de dengue en nuestra ciudad, a días, nada más, de que las autoridades de la salud confirmaron el primero de este 2020.

Al igual que el anterior, el caso es importado y tiene que ver con un hombre de 22 años que vive en el barrio Antártida Argentina de nuestra ciudad, y que días pasados estuvo en Paraguay. La persona volvió a nuestra ciudad y a los pocos días visitó a su médico porque reunía todos los síntomas típicos de dengue.

"Tuvimos un caso la semana pasada y otro confirmado este viernes. Son personas que tuvieron el antecedente de un viaje a otro país, uno a Bolivia y este último a Paraguay, por lo que se consideran casos de dengue importados", explicó la infectóloga Sandra Copello y agregó que "en ambos casos se realizaron los controles febriles, el de la semana pasada ya se terminó, con una fumigación en ese barrio, y ahora se realiza otro en estos momentos con relevamientos, siendo estas medidas preventivas que se ponen en marcha ante todo pacientes positivos", destacó.

Recordemos que a inicios de esta semana, se conoció el primer caso de dengue positivo en la ciudad a través de una joven de nacionalidad boliviana de unos 29 años que vive en Rafaela y que viajó hacia su país de origen a visitar a su familia.

SIN MAS CONSULTAS

La Dra. Capello expresó en Radio ADN que "por el momento no hay ninguna consulta de ningún síndrome febril de las personas que viven en Rafaela y que no tengan el antecedente del viaje. Por lo tanto en nuestra ciudad no se registró ningún caso. Cuando aparece una persona con un cuadro sospechoso de dengue, se manda a analizar la sangre a la ciudad de Santa Fe. Cuando se confirma el diagnóstico lo que se hace es el relevamiento yendo al domicilio del paciente y controlar a los familiares. En el barrio se le da la alerta al centro de salud para que estén atentos si alguna persona del barrio consulta por síndrome febril y la fumigación se hace en el domicilio y en las manzanas lindantes", dijo la facultativa.

Por su parte, recordó que "esta es una enfermedad viral que se transmite a través del mosquito, donde comienza dando fiebre en forma aguda y dolores musculares, dolores detrás de los ojos, no hay moco, no hay tos, no duele la garganta y puede haber dolores abdominales más diarrea. Ante cualquier cuadro de estas características se acercan a cualquier médico para ser tratados", finalizó

12 CASOS EN LA PROVINCIA

Ayer, el ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la dirección de Epidemiología, enumeró los casos confirmados y sospechosos de estas infecciones trasmitidas a la fecha por mosquitos o roedores. Se destacó que por el momento no hay circulación local viral autóctona de dengue.

Sobre los casos de dengue detectados, estudiados y contenidos por los equipos de salud en la provincia de Santa Fe, Epidemiología precisó que, hasta el momento, “fueron notificados 127 casos sospechosos”.

Del total de esos casos notificados, 10 se confirmaron y 2 fueron clasificados como “probables”. Cinco de los casos confirmados pertenecen a la ciudad de Rosario, tres a la ciudad de Santa Fe, dos en Rafaela, uno a la ciudad de Pérez y el restante a la localidad de Pueblo Esther. Todos los casos confirmados fueron clasificados como importados por presentar un antecedente de viaje reciente a zona de brote.

De los 12 casos confirmados, dos tuvieron antecedentes de viaje a México, y la serotipificación identificó DEN 2, mientras que ocho tuvieron antecedentes de viaje a Paraguay y se tipificó DEN 4.

Los casos clasificados como “probables” también fueron importados, un caso proviene de Colombia y el otro de Bolivia. Se espera a la fecha estudios para la determinación de serotipo. Epidemiología de Salud de la provincia enfatizó que “todas las personas evolucionaron de manera favorable”.

La directora provincial del área, Carolina Cudós, explicó que estos casos fueron informados a los efectores provinciales y municipales para realizar las acciones de control y bloqueo en la zona de residencia. Las mismas fueron realizadas en su totalidad, no detectándose otros casos positivos en la zona.

No obstante, Cudos informó “que se continúa con acciones de control y búsqueda de personas con síndromes febriles en las zonas de residencia, así como también en otros barrios con antecedentes de dengue en años previos”.

Finalmente, enfatizó que tratándose todos de casos importados no hay a la fecha circulación viral local (autóctona).



