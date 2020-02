El contundente mensaje de Daniel Osvaldo por la polémica de Jimena Barón: “Todo vuelve”

Jimena Barón no vive un buen momento. La cantante debió suspender sus shows ya que se encuentra con asistencia psicológica y psiquiátrica, como así también está medicada para poder estar tranquila ante la situación, que se generó a partir de la promoción de su nueva canción, “Puta”.



La cantante junto a su equipo, lanzaron afiches de Jimena Barón similares a aquellos en los que se promociona la prostitución, y allí es donde se generó el gran escándalo en la que se habló de las víctimas de trata como así también las trabajadoras sexuales, generándose un polémico enfrentamiento social.

“¿Por qué mierda me quiero hacer cargo de la mierda que recibimos las minas y quiero salir a pelearme con el mundo? ¿Qué hace el resto para intentar dar una mano a los que no pueden ser escuchados? ¿Quiénes son? ¿Cómo los arrobo yo? ¿Cómo los ‘cancelo’ inmediatamente si me DECEPCIONAN? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hacés vos que estás tan indignado, por la trata de personas?”, contestó la cantante en un extenso texto, a partir de allí más críticas recibió y luego de varios días borró todo de Instagram.



Ahora, sorpresivamente fue Daniel Osvaldo quien salió a defender a su ex pareja con fuerte descargo para quienes la critican: “Hemos pasado momentos inolvidables, así como hemos pasado momentos de mierda, y sí, nos hicimos tanto bien y tanto mal… por Dios ¡ Si nos habremos equivocado ! ¡Pero yo te banco a muerte ! Porque yo te conozco y sé que no mereces toda esta mierda. Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste… ladren lo que ladren los demás”, comenzó diciendo.

Y finalizó: Y ustedes que tanto critican, ¿Tan perfectos son che ? No sean tan hipócritas y manejen su camión ! ¡Y si quieren ser ejemplo, prediquen amor ! O aún no se dieron cuenta que como sociedad dejamos bastante que desear ? Pónganse pillos y no sean tan crueles, que todo vuelve Marta“.

Recordemos que Daniel Osvaldo y Jimena Barón luego de su separación tuvieron un gran conflicto con diversas denuncias cruzadas, una de ellas por violencia de género hacia la cantante. Luego de superar ese momento, ella lanzó su carrera y muchas canciones hablan de aquel oscuro momento. Ahora, se muestran con una buena relación teniendo en cuenta el bienestar de su hijo, Morrison.