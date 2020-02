“Está embarazada”: una foto de Pampita encendió las alarmas entre sus seguidores

De vacaciones en México, Pampita aprovecha sus vacaciones para juntar energías y así arrancar con todo su programa y una nueva edición del Bailando por un Sueño. Pero luego de una foto de la modelo, sus seguidores concluyeron que “esta embarazada”

“Carita de bella embarazada”, “Estás embarazada. me encanta”, “Está re embarazada o aumento 5 kilos, embarazada!”, fueron algunos de los comentarios que Pampita recibió por parte de sus seguidores, a pocos meses de contraer matrimonio con Roberto García Moritán.

Pero no todo es felicidad para Pampita, y es que continúa su enojo por la divulgación de un video en el que pelea con su actual pareja , acompañada de la información de Mariana Brey en “LAM”. Ángel de Brito reveló cómo fue la charla telefónica con la modelo.

“Pampita me escribió y me dice lo siguiente. ‘Ángel te escribí porque me molesta bastante la mentira que dijeron en tu programa. Yo no tengo que fumarme este mal rato. Esta chica (por Mariana Brey) sale a inventar una pavada y todos lo dan por cierto. Cuando tengas una duda de algo escribime, que yo hace tiempo que le respondo a los periodistas directamente'”, comenzó el periodista.