Alberto Fernández: “Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo”

La polémica en torno a la existencia o no de presos políticos en la Argentina sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el propio presidente Alberto Fernández explicó su posición sobre el tema. Algo fastidiado por la cuestión, aseguró: “Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo”.

De acuerdo a su visión, planteada este lunes en diálogo con el periodista Diego Schurman en radio Continental, la discusión distorsiona la imagen de la Argentina en el exterior. “Tenemos que ser prudentes porque alguien puede llegar a pensar que nuestro gobierno está deteniendo gente sin causa”, aseguró.

“Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Todos sabemos lo que hizo la Justicia y el primero que lo hizo fue Alberto Fernández”, declaró el jefe de Estado.

La tensión sobre el tema resurgió la semana pasada luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, planteara en una entrevista realizada por Infobae que en el país no hay presos políticos pero sí detenciones arbitrarias. Sus dichos provocaron la reacción del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y de Milagro Sala, quienes continúan detenidos por diversos delitos presuntamente cometidos durante los gobiernos kirchneristas.

“Es una discusión innecesaria porque si hay alguien que durante cuatro años cuestionó las detenciones arbitrarias que la justicia impulsaba fue Alberto Fernández. Lo vengo haciendo desde 2016”, señaló.

Y recordó que el 31 de diciembre de 2016 visitó a Milagro Sala en la cárcel de Jujuy porque estaba convencido de que tenía que estar libre: “Dije que su detención era indebida y que los procesos muchas veces estaban enviciados por sus formas y que eso afectaba a opositores del gobierno de Macri”.

Además, admitió haber sido la persona que le puso “nombre y apellido a los jueces que han deconstitucionalizado una doctrina muy penosa que permite el encarcelamiento sin razón y sin sentencia definitiva”.

Al referirse a las causas judiciales de Cristina Kirchner, dijo que fue “sometida a arbitrariedades en el proceso por ser opositora” y que siempre opinó lo mismo, más allá de que cuando lo hacía “ni siquiera hablaba con ella”.

Un poco molesto por la polémica desatada los últimos días en torno a los “presos políticos”, el Presidente se preguntó: “¿Qué parte no entienden? Francamente no entiendo en el lugar que me quieren poner”. Y trató de cerrar la discusión diciendo que es el Poder Judicial quien tiene que decidir por los ex funcionarios kirchneristas que se encuentran presos: “No está en mis manos”.

DEUDA CON EL FMI

El Presidente confirmó que esta semana llegará al país una delegación del FMI para avanzar con el tema de la deuda, y se mostró muy agradecido con la gestión que hizo el papa Francisco. “Se involucró y llamó a la reflexión al capitalismo mundial y a nuestros acreedores para encontrar una salida que no signifique más martirio para la gente que menos tiene”, resaltó Alberto Fernández.

“No hay ninguna posibilidad de pagar la deuda. Ese dinero va a destinarse a la reestructuración de la economía y sacar a la gente de la crisis en la que está”.

“Lo que ha pasado en Buenos Aires no es la regla, sino la excepción. Se tomó esa decisión porque creemos que como estábamos empezando la negociación no podíamos incumplir”.

ABORTO

“No fue abordado con el Santo Padre. Si hubo un comentario del secretario de estado del Vaticano, que me dijo lo que todos sabemos que es el pensamiento de Ia Iglesia”.

“El aborto es un delito y por lo tanto obliga a la mujer a hacerlo en clandestinidad”.

“Hay que despenalizar el aborto y legalizarlos, las dos cosas. De otro modo no puedo funcionar. La legalización quiere decir que todos tengan acceso a la salud pública para tener la atención adecuada”.

LEY CONTRA EL NEGACIONISMO

“Hay que tener en cuenta antecedentes mundiales. Así como se castigan las conductas racistas o de maltrato y discriminación, se suma la conducta del que niega los delitos de lesa humanidad que una sociedad pudo haber padecido. Es un enorme dolor que ha tenido la Argentina. Negarlo es un acto vergonzoso".

“Debemos pensar en la conveniencia de esta ley. En Francia existe y voy a estudiarla a ver si puede ser aplicada. Todos los cultores de la teoría de los dos demonios son negacionistas”.

JUBILACIONES

“Estoy empeñado en eso y en buscar una fórmula razonable, que le sirva a los jubilados y sea sostenida por el Estado”.

LARRETA Y LA COPARTICIPACIÓN

“Macri y el Gobierno de la Ciudad beneficiaron a ese distrito. No es un castigo (la reducción de la coparticipación), es poner justicia en algo increíble. Macri perdió las PASO y les entregó 19 mil millones en inmuebles para que la ciudad haga emprendimientos inmobiliarios. Es poner justicia en el manejo de esos fondos. Fueron fondos que Macri mandó a la ciudad en perjuicio de muchas provincias”.

SU RELACIÓN CON CRISTINA

“No pensamos igual, eso está claro. Pero nada se ha convertido en un tema de conflicto. Las opiniones distintas no me molestan”.

“Si hay algo que le critiqué a Cristina fue imponer un discurso único que minimiza la política. Los debates enriquecen la política”.

“Con Cristina me llevo bien y obviamente que la consulto por sus ocho años de experiencia en la presidencia. Cristina me sugirió ministros, en algunos casos le hice caso y en otros no. No se puede saber en qué le hice caso. Recuperamos un buen diálogo”.

TARIFAS

“No vamos a estatizar, hablamos la necesidad de ordenar el tema tarifario”.

“Cuando se mira los balances vemos que han ganado mucha plata, por lo que han tenido una tarifa más alta de la que necesitaban”.

“No puede haber servicios en dólares en una economía que funciona en pesos. Eso genera una distorsión enorme. Hay que diseñar un cuadro tarifario que les sea rentable a las empresas pero que sean tarifas que puedan ser pagadas por los argentinos”.

DÓLAR TURISTA

“No se va a eliminar ni modificar el porcentaje. Argentina se quedó sin dólares y esos dólares los necesitamos para pagar insumos para producir”.

“Le pedimos a la gente que veranee en la Argentina porque cada dólar que sale del país nos cuesta mucho”.

“El dólar turista no es una medida que me guste pero no veo una solución al problema”.

CRÉDITO UVA

“Son créditos entre particulares. Yo advertí el riesgo de esos créditos”.

“Esperamos que dentro de un año todo se ponga en orden. Mientras tanto, esa diferencia la pagan los bancos, que les cuesta 1600 millones de pesos”.

“El 70% de los créditos fueron dados por bancos públicos. Son 90 mil personas los damnificados”.

“El Estado está aportando 2000 millones de pesos para aliviar su situación, no es que el Estado no hace nada”.

Con información de www.infobae.com