Exclusivo video de la golpiza a Fernando grabado por uno de los rugbiers

Horas después de que la fiscal del caso pidiera formalmente la prisión preventiva de ocho rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa, se conoció un nuevo video que registró el inicio de la golpiza mortal. Se trata de una de las tres grabaciones extraídas del celular de Lucas Pertossi, uno de los jóvenes imputados por el crimen.

En este registro al que accedió Infobae, se ve cómo al menos una persona de remera gris se acerca a un grupo de adolescentes y golpea a un joven sin remera que cae al suelo. De acuerdo al análisis de estas imágenes y al relato de los testigos, la fiscal Verónica Zamboni cree que la persona agredida es Fernando Báez Sosa y que esta filmación identifica el inicio de las trompadas y las patadas que terminaron con su vida.

El video dura apenas 8 segundos y se corta abruptamente. Se sospecha que el dueño del celular, Lucas Pertossi, habría detenido la filmación para sumarse a la golpiza. En el dictamen, la titular del Ministerio Público Fiscal describió las imágenes así:

Capturado desde la vereda de en frente a Le Brique, lugar del hecho, precisamente en Avenida 3 entre Paseo 102 y Avenida Buenos Aires de Villa Gesell. Se observa a la víctima con pantalón de jeans, sin prenda de vestir en la parte superior y prenda negra colgada en su hombro izquierdo con grupo de amigos en círculo.

Luego se acerca por detrás el masculino de chomba gris, identificado Proceso: PP-03-04-000349-20/00 Pag. 126 de 251 Imputado/s: Ciro Pertossi, Blas Cinalli y otros lugar del hecho, precisamente en Avenida 3 entre Paseo 102 y Avenida Buenos Aires de Villa Gesell.

Luego entran varios sujetos en escena, entre ellos al antes descripto como Blas Cinalli, no lográndose determinar la participación de cada uno, por la brevedad del registro fílmico y la mala calidad de la imagen.

Se ve una parte inferior de espaldas al filmante es decir mirando hacia Fernando, tratándose presuntamente de un torso con camisa clara con palmeras o dibujos oscuros -pudiéndose tratar de Viollaz, dadas las vestimentas que vestía ese día-.-

Por ultimo, se ve cuando la víctima Fernando José Báez Sosa cae al piso por haber recibido un fuerte golpe.

Que en tales videos se ve cómo rodean los agresores a la víctima por su costado y por detrás, para luego agredirlo entre varios, visualizándose varias figuras corporales, las prendas de vestir, pero no el rostro de todos los agresores, teniéndose en cuenta el lugar de donde se tomaban las filmaciones.

Que asimismo en un momento, luego de que abaten a Fernando, el agresor que filmaría la secuencia (Lucas Pertossi) se nota que dejaría de grabar, en apariencia, para sumarse al accionar agresor.

Del iPhone gris con funda transparente y pantalla astillada de Lucas Pertossi, la Policía extrajo otros dos videos. En el primero, se observa cómo parte de los imputados salen del boliche Le Brique a través de la cocina. Allí se ve a un joven de chomba gris y pantalón de jeans que sería Ciro Pertossi. Detrás de él aparecen Blas Cinalli (camisa blanca manga corta) y Ayrton Michael Viollaz (camisa blanca con estampado de palmeras azules).

En el segundo, se puede ver a los atacantes en un restaurante lindante a la discoteca. “Se observa a un masculino de camisa color negra y bermuda de color clara dialogando con personal policial uniformado, siendo este de color azul”, precisó la fiscal.

Y continuó: “Al lado de éste, el sujeto de camisa blanca antes descripto, individualizado como Blas Cinalli. Luego aparece en la imagen un masculino que lleva camisa blanca manga larga semi remangada con bermuda de color beige claro, quien por su vestimenta y características podría tratarse del encausado Enzo Tomás Comelli. A escasos metros se ve a un masculino de chomba color gris antes descripto, identificado como Ciro Pertossi, con las manos en alto, rodeado por personal policial de Gendarmería, debidamente uniformado. Por último se observa parado mirando en el borde del cordón de la calle a un masculino con zapatillas negras, pantalón color claro, buzo de color negro marca Adidas con logo de la marca en color blanco en el pecho, identificado como Juan Pedro Guarino”.

De la descripción de estos dos archivos, se desprende por primera vez que un efectivo policial e integrantes de la Gendarmería estuvieron a pocos metros de la puerta de la discoteca y frente a los atacantes minutos antes del crimen.





La Justicia ordenó este lunes liberar a dos de los acusados: se trata de Juan Guarino y Alejo Milanesi. Zamboni explicó que no hay pruebas de que hayan golpeado a Fernando. No fueron identificados en las ruedas de reconocimiento y en los exámenes médicos que les realizaron no hay marcas en sus cuerpos compatibles con los de una persona que hubiera agredido a otra.

