Sergio Berni: “Hay presos políticos en la Argentina”

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró este martes que “hay presos políticos en la Argentina” y que “son todas aquellas personas perseguidas ideológicamente con los instrumentos del Estado”. Además defendió a Amado Boudou y sostuvo que “creo absolutamente en la inocencia de Julio De Vido“.

“Sí, yo creo que en la Argentina hay presos políticos. Cuando decimos que en la Argentina hay presos políticos es como que le estamos achacando el problema al Gobierno Nacional. La verdad que es un problema que se generó durante la gestión del Gobierno de (Mauricio) Macri”, sostuvo el funcionario consultado al respecto en Radio La Red.

En el mismo sentido, luego de varios días de polémica por la postura de los referentes del oficialismo, Berni afirmó que son presos políticos “todos aquellas personas que fueron perseguidas ideológicamente con los instrumentos del Estado, llámese AFIP, llámese la Secretaría de Inteligencia, llámese todas las herramientas que tiene el Estado”.

En referencia al caso del ex vicepresidente, Amado Boudou, detenido en el marco de la Causa Ciccone, el ministro bonaerense, señaló que “yo leí el fallo y la verdad que no he encontrado un solo elemento que lo pueda vincular. Ahora nos venimos a enterar que (Alejandro) Vandenbroele cobró un millón y medio de pesos en ese momento para declarar en contra de Boudou”.

Y agregó: “Creo absolutamente en la inocencia de (Julio) De Vido. No tengo ninguna duda. Lo conozco hace muchos años. Todavía no tiene una definición en las causas de corrupción”. El lunes, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, había afirmado que “me molesta que digan que tengo presos políticos, porque no los tengo”.

Con información de www.elintransigente.com