Maite Lanata habló de la denuncia por violación contra Pablo Rago: “Me sorprendió muchísimo, mi experiencia con él fue buena”

Este martes Maite Lanata se refirió a la denuncia de Érika Basile contra Pablo Rago por supuesta violación. Entrevistada en Radio Mitre, la actriz, que trabajó con el actor en la tira “100 días para enamorarse”, contó cómo fue aquella experiencia.

La artista se mostró muy contenta con la movilización de actrices que surgió en varios países del mundo: “Esta lucha es para que en el futuro no haya etiquetas. Gracias a que las actrices utilizan los distintos micrófonos para contar sus situaciones ayudan a todo esto”.

Por otra parte se mostró abierta a las críticas que a veces recibe el Colectivo de Actrices Argentinas: “Depende la crítica, hay algunas constructivas. Otras actrices no se sienten reflejadas con el colectivo. También muchas actrices están de acuerdo con la lucha por el aborto legal pero no apoyan al movimiento de actrices. Si una quiere no pertenecer a eso, no pasa nada”.

A continuación el periodista Juan Etchegoyen le consultó por todas las denuncias de abusos que han surgido en los últimos tiempos: “A medida que voy creciendo me sorprenden la cantidad de abusos que hay en todos los ámbitos laborales. Sí me parece delicado, en el caso de los actores, que se haga publico. El caso de Thelma Fardín fue distinto porque ahí la intención fue que se hiciera público. Pero después hay otros casos particulares en los que uno no está preparado para decirlo en los medios de comunicación y se siente obligado cuando le están preguntando. En ese punto es bastante delicado, porque en otros casos no sería público”.

Y puntualmente sobre la denuncia contra Pablo Rago, Maite Lanata admitió que le sorprendió, ya que el actor nunca había sido denunciado: “Me sorprendió muchísimo, mi experiencia fue buena, pero eso es completamente independiente. Fue un muy buen compañero, nunca noté que pasara nada raro. Me re sorprendió. Pero por otro lado no me saldría desconfiar de un comentario así, viendo las estadísticas de abusos de acusaciones falsas. Son números que sorprenden mucho. Por eso hay que creer”.