Irreconocible: se filtró una foto de Adele y parece otra persona

Adele es realmente un ícono de la música internacional y ese título se lo ganó a base de sacrificio. Su carrera, construida con mucho esfuerzo y talento, le costó mucho porque en su momento la criticaban por el sobrepeso en vez de destacar su voz.

A pesar de que siempre se mostró orgullosa de sus curvas, parece que la industria musical terminó ganando la postura y la joven cantante decidió comenzar un plan de descenso de peso pero ahora, todo el mundo la vuelve a mirar por su extrema delgadez.

Como si esto no fuera poco, la presión hizo que Adele decidiera no ir a la alfombra roja de los premios Oscar pero no se quería perfer la fiesta. En la misma, se sacó una foto junto a una presentadora de televisión y se mostró realmente irreconocible.

Evento súper top

Adele asistió a la fiesta organizada por el empresario musical Guy Oseary- mánager de U2 y Madonna-, a la que también fueron Jennifer López y el clan Kardashian entre otras celebrities que estuvieron prsentes en el evento.

Lo más duro fue lo que dijo la mujer con quien la artista se fotografió: “Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos muchos en una noche increíble”, dijo sin reparar en el efecto de sus palabras.

Cabe destacar que la artista logró bajar 70 kilos en dos años, gracias a un cambio de dieta y rutinas de ejercicios que, junto con muchos hábitos saludables, hicieron que se vea significativamente más delgada.

Tanto es así que no solo fue la presentadora de televisión quien no pudo reconocer a la talentosa cantante, sino que también fue bastante castigada por sus fans (que tiene más de treinta millones en las redes) y opinaron de su distinta figura.