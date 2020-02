“Se la presentaba a sus amigos cuando era chica”: Yanina Latorre dio su versión sobre la pelea entre Wanda Nara y su papá

Yanina Latorre no tuvo ningún problema en meterse en el medio del conflicto entre Wanda Nara y su papá, para dar su “picante” opinión.

El miércoles en el programa “Los Ángeles de la Mañana”, Yanina Latorre no tuvo ningún problema en meterse en el medio del conflicto entre Wanda Nara y su papá.

La panelista del ciclo de Ángel De Brito, dijo que Andrés Nara “le presentaba amigos agencieros” a su hija y que cuando “era chiquita y se tuvo que ir a vivir con un hombre”

Yanina Latorre, agregó: “El padre de Wanda la afanó bien afanada. Punto uno, don Andrés, cuando Wanda era chica, se la presentaba a sus amigos agencieros que vendían autos. Por eso ella lo detesta. Él le conseguía trabajo en las agencias, con señores grandes. Wanda era chiquita y una vez se tuvo que ir a vivir con un hombre. Wanda no la pasó bien”.

Mientras el resto de los integrantes del programa, intentó desviar el debate hacia la relación entre Nicole Neumann y su mamá, la panelista insistió: “Cuando Wanda se casa con Maxi López y se van a vivir afuera, el papá de Wanda se quedó encargado de cobrarle los alquileres de sus propiedades y de los departamentos. Era muy difícil que les devuelva la guita”.

“Ahí se pudrió. Él también dejó de pagar las expensas de departamentos y se quedó con la guita de Zaira”, añadió sobre Wanda y su hermana.

Hace tan solo unos días atrás, el padre de Wanda Nara habló por Radio Mitre y manifestó: “Yo siento que Wanda debería aprender varias cosas de Zaira. Cuando uno comprende que hizo una macana soy el primero en decir que me equivoqué. Zaira comprendió la situación y se puso en mi lugar y Wanda no. Sigue con ese speech que no está entendiendo que uno tiene una vida. Yo la comprendo a ella. Siempre la acompañé y quería romperle la cabeza a los que hablaban mal de ella”.