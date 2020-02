Karina Jelinek mostró su mansión, la trataron de prostituta y salió a defenderse: “Hipócritas”

La modelo y comediante Karina Jelinek participó de una nueva edición de Divina comida, el nuevo programa de Telefe en que los famosos abren las puertas de su casa y reciben a los invitados, también personalidades del espectáculo argentino. Los anfitriones cuentan algunos detalles de su vida y descubren algunas intimidades de su hogar. Además, cocinan para todos.

En esta oportunidad Karina Jelinek mostró su elegante mansión de Nordelta, que cuenta con una importante cantidad de lujos y diseño. Piscina, lago artificial, varios ambientes y galerías, todo bajo un toque exclusivamente pensado por la modelo y sus personas más cercanas. “Yo solita decoré mi casa con el buen gusto de mis amigas y mi gran participación”.

El programa se desarrolló con total normalidad, pero en paralelo empezaron a aparecer comentarios en las redes sociales sobre la impresionante mansión, entre ellos, un comentario con malintencionado que Karina Jelinek no quiso dejar pasar y salió a responder con todo en las redes sociales.





“Qué hipócritas! Destruyen a Jimena Barón porque habla de ‘putas’. ¿Y cómo consiguió KJ semejante mansión?”, escribió una persona en Twitter, haciendo referencia a la vivienda de la modelo que apareció en televisión hace días atrás en Divina comida.

Si bien, Jelinek suele tomarse todo con una sonrisa y su buen humor es una de sus características más apreciadas, el comentario de la usuaria de Twitter la sacó de quicios y se defendió alegando que todo lo que tiene lo consiguió trabajando desde que era muy joven.

“Hipócritas, me rompo el cul… trabajando desde los 17 años, que empecé como promotora! Si fuese la casa de algunos de los hombres no harían estos comentarios… Por qué creen que una mujer como yo que hace 20 años que trabajo no puedo alquilarme una casa!”, escribió Karina Jelinek en respuesta al comentario y mencionó al periodista de Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito.