“Es pedofilia”: Martita Fort escrachó a un hombre que le mandó fotos de su miembro

A sus 15 años, Martita Fort demostró que no se queda callada. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 400 mil seguidores, escrachó a un hombre que le mandó fotos de su miembro y aprovechó para hablar sobre el acoso y el consentimiento..

“La semana pasada me llegó una foto de los genitales de un tipo al que, obvio, no le hablo ni lo sigo. Hice la denuncia en Instagram, a lo que me respondieron que no iba en contra de las normas de la plataforma”, escribió Martita Fort en Instagram.

Y continuó: “¿Qué pasa por la cabeza de esos tipos que envían este tipo de imágenes? No solo a mí, incluso [email protected] menores que yo me respondieron contándome que también les había pasado. Que la primera vez que vieron genitales en su vida fue por una foto de Instagram”.

Es que la hija de Ricardo Fort, fallecido en 2013, hizo una encuesta entre sus seguidores para saber a quién le había pasado algo similar. Los resultados sorprenden: el 61% respondió que vivieron una situación parecida.

“En el 2020 todavía no entendieron que enviar estas cosas es acoso y enviárselas a una menor es PEDOFILIA”, expresó indignada. Y aseguró que no es la primera vez que le pasa: “Me llegan muchísimos comentarios desubicados de tipos de 30, 40 (años)”.

“¿No deberíamos tener el derecho a decidir cuándo y con quién? ¿No se les ocurre que es hora de que entiendan que no nos atrae ese tipo de fotos? ¿Que también es una forma de forzarnos a algo que no queremos ni pedimos?”, reflexionó.