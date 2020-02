Ricardo Alfonsín: “La grieta no es gratis, tiene costos sociales y económicos muy altos”

Ricardo Alfonsín, el nuevo embajador argentino en España, volvió a hablar sobre la polémica que generó su reciente nombramiento. En diálogo con el programa “Camino a casa” por Radio 10, el ex diputado nacional se refirió a las críticas que recibió por parte de integrantes del partido al que pertenece. Además, elogió una vez más la decisión del presidente Alberto Fernández de designarlo en el puesto como un gesto que busca terminar con la grieta.

Sobre los primeros dos meses de Gobierno, Alfonsín hablo sobre Fernández y dijo lo siguiente: “Lo veo bien. Hay una necesidad de establecer relaciones diferentes entre los partidos políticos”. Sobre su nombramiento aseguró que “valoramos el gesto del presidente de ofrecerle a un dirigente de otro partido la embajada. Valoramos que llame al diálogo, busque acuerdos y consensos. Es mucho más fácil si existe una buena relación entre los políticos. En ese sentido espero que mi partido lo valore”.

“Todos los argentinos estamos deseando que la negociación que se puede llegar adelante sea la mejor para que no tengamos que sufrir las consecuencias que han sufrido otros países cuando el FMI se pone tan duro”, indicó Alfonsín. De esta manera el embajador advirtió sobre los riesgos de sufrir reveces como los que vivió Grecia en los últimos años.

Al referirse a su nuevo rol de embajador manifestó que “primero tenemos que fortalecer los vínculos comerciales y económicos que existen con España y con la Unión Europea. Tenemos que tratar brindar calmas y atraer inversiones. Va a haber que explicar mucho qué es lo que está pasando en la Argentina y qué puede llegar a pasar en el país. Espero que podamos contar con el apoyo de la Unión Europea respecto de la necesidad de lograr la mejor negociación”.

“La grieta no es gratis, tiene costos sociales y económicos muy altos. Para algunos sectores también tiene beneficios sociales y económicos altos y por eso tratan de profundizarla”, planteó Alfonsín sobre uno de los problemas del país. “Ha habido declaraciones duras y yo no me ofendo por la discrepancia. Pero cuando hacen consideraciones de orden personal tengo la sensación que hablan más del autor de esas frases que de mi mismo”, sentenció el ahora diplomático.

Con información de www.elintransigente.com