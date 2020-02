Tras el cruce con el FMI Alberto Fernández se reunió en la Quinta de Olivos con Cristina Kirchner: “Repasamos todo”, reveló

El presidente Alberto Fernández​ reveló que este viernes se reunió con Cristina Fernández de Kirchner, tras los cruces que la Vicepresidenta mantuvo con el Fondo Monetario Internacional​ (FMI) en medio de las gestiones del Gobierno nacional para reestructurar la deuda.

Fuentes de la Casa Rosada revelaron a Clarín que la charla duró más de dos horas ("siempre las reuniones entre ellos son muy largas") y que hablaron de temas varios. La gira presidencial por Europa, el aumento a los jubilados y la negociación con el Fondo Monetario Internacional no quedaron afuera.

"Es un día de alegría y va a ser un día de alegría porque empecé a la mañana desayunando con Cristina, que llegó de Cuba, y repasamos todo", manifestó el mandatario al encabezar un acto en el partido bonaerense de Hurlingham. El desayuno empezó cerca de las 9 de la mañana. No es la primera vez que Cristina va a Olivos a ver al Presidente. Ya habían estado juntos en la recepción al ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

El Presidente evitó dar más detalles de la reunión con la Vicepresidenta, quien el jueves redobló sus críticas contra el Fondo por "violar" con su estatuto al otorgarle un crédito "ilegal" a la anterior administración nacional que condujo Mauricio Macri.

Cristina Kirchner reaccionó ante las declaraciones del portavoz del organismo multilateral de crédito, Gerry Rice, quien rechazó las acusaciones que ella realizó el sábado pasado, desde Cuba.

“Puedo asegurar definitivamente que no hubo ninguna violación de las reglas del Fondo, que quede claro", dijo el vocero del Fondo desde Washington.

Antes, al presentar su libro "Sinceramente" en La Habana, Cristina Kirchner le reclamó al FMI que acepte una quita en la deuda que asumió la Argentina para evitar un default tras la crisis cambiaria que se desató en 2018 y que declaró el inicio de una profunda recesión.

"¿Cómo que el estatuto prohíbe hacer hacer una quita? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir la fuga del dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del Fondo entero, del primer al último capítulo, no me elijas el capítulo. Me aplicás que no pueda hacer quitas pero te aplicás el que dice que no me podías prestar para fugar como la fugaron", cuestionó.

Incluso, el propio Alberto Fernández avaló los manifestaciones de la Vicepresidenta contra el FMI, al considerar que fueron "muy pertinentes".

Por otra parte, Alberto Fernández aprovechó el acto para destacar los aumentos a los jubilados y los beneficios que se gestionaron oficialmente para la compra de medicamentos.

"Los jubilados van a tener su aumento y los medicamentos gratis que les prometí", remarcó.

El Presidente inauguró un nuevo edificio de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), en la calle Origone, que cuenta con 2100 metros cuadrados en los que hay ocho aulas, oficinas, sanitarios, hall de ingreso, un laboratorio para ingeniería metalúrgica, un laboratorio para ingeniería eléctrica, un auditorio, buffet-comedor y un lactario. (Noticia en desarrollo).

Fernández revindicó a la educación pública, que hizo a la Argentina "distinta y grande" en América latina, e insistió en que "la primera deuda que tenemos es con el pueblo, y eso se arregla dando más derechos".

Con información de www.clarin.com