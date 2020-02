La incierta paritaria docente en donde Perotti quiere hacer acuerdo trimestrales

El ministro de Trabajo, Roberto Sukerman deslizó que no se busca un acuerdo anual y que el objetivo es que los salarios crezcan por encima de la inflación

La paritaria docente tuvo su debut en la provincia de Santa Fe. Los referentes gremiales estuvieron reunidos con la ministra de de Educación, Adriana Cantero, y el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman. Fue la carta de presentación para una serie de reuniones que continuarán la próxima semana.

Sonia Alesso, titular de Amsafé, aclaró que "no se hablaron de números, sí de criterios".

La secretaria General del gremio informó que se acordó la creación de tres comisiones de trabajo. "Una que tiene que ver con el salario, otra con las condiciones de trabajo y con la prevención en salud de los docentes; y una más vinculada al tema concurso, estabilidad, formación docente y temas pedagógicos".

El encuentro pasó a cuarto intermedio para el 20 de febrero y se acordó que hasta esa fecha las distintas comisiones avancen en forma independiente. Alesso comentó ante la prensa que le solicitaron al gobierno "responsabilidad" y que "todos los debates se den en el ámbito de la paritaria; no como ha pasado en meses anteriores".

Tras la reunión, el ministro Sukerman fue consultado sobre la cláusula gatillo, mecanismo de actualización salarial que no está en los planes de la Casa Gris. El titular de la cartera laboral comentó que en caso de continuar, la misma "no se dispararía", ya que la idea es que "el salario esté por encima de la inflación". Insistió en que "lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para ganar en poder adquisitivo. Si eso es así, no se estaría hablando de disparar ninguna cláusula gatillo".

En sintonía con lo que había anticipado el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, Sukerman deslizó ante la prensa la idea de no alcanzar acuerdos anuales, a los cuales los definió como "acuerdos duros". En ese sentido comentó la posibilidad de "ir hablando con el correr del tiempo, hacer acuerdos trimestrales, semestrales; como está pasando en todas las actividades. Lo deja absolutamente claro el presidente de la Nación, ministros nacionales y es lo que nosotros tratamos de replicar en la provincia de Santa Fe".

Justamente, Alesso fue consultada en relación al criterio de actualización salarial en el que piensa el gobierno nacional. "No sabemos cuál es el criterio de Nación. Estamos discutiendo en la paritaria nacional docente. No hay un criterio en Nación y menos un criterio impuesto a las provincias". Recordó que "el decreto que se firmó reinstalando la paritaria nacional docente habla de paritarias libres", comentó.

Está previsto que las clases comiencen en Santa Fe el 2 de marzo. En relación a si en el próximo encuentro debería existir una propuesta salarial del gobierno, la titular de Amsafé apuntó: "Veremos. Tenemos todavía tiempo. Tenemos la reunión del día 20 y puede haber una reunión más sobre el fin de semana".

En tanto, la Secretaria Gremial UDA, Seccional Santa Fe, Gilda Gallucci, informó luego de la reunión que “planteamos una extensa agenda de necesidades y reclamos relacionados con las condiciones de trabajo y salario”.

Y profundizó: “reivindicamos la cláusula gatillo como la mejor herramienta para no perder poder adquisitivo frente a la inflación y pusimos el acento en la situación de discriminación que sufren los catedráticos en la equiparación con el cargo testigo; solicitamos sostener los concursos; abordamos temas vinculados a la salud laboral; licencias; infraestructura; carrera docente, entre otros”.

“Sobrevoló durante la reunión la incidencia e impacto de la paritaria federal en la paritaria local, pero Santa Fe viene pagando mejores salarios analizando el concierto nacional y eso lo vamos a defender”, finalizó la dirigente.

Fuente: Uno Santa Fe