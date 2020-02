Alberto dispuesto a terminar con la usura de Bancos, Mutuales y Tarjetas

El Presidente Alberto Fernández arremetió ayer contra los bancos por las " tasas usureras que se cobran en las tarjetas de crédito" y advirtió que, de no resolverse este problema en el corto plazo, "hablará con las autoridades del Banco Central".

"Las tasas que se cobran en las tarjetas de crédito son usureras. Les pedí que lo resuelvan", dijo durante una entrevista con Radio Rivadavia. "No pueden estar cobrando estas tasas. Es imposible", cuestionó el mandatario.

Desde el despacho presidencial, Fernández pidió un "aporte" al sistema financiero para ayudar a salir de la crisis económica, y adelantó en ese sentido que si no existen modificaciones en cuestiones como el crédito para PyMES o el límite a las tasas de las tarjetas de crédito, deberá interceder el Banco Central.

"No pierdo las esperanzas de que vengan con su aporte, pero me queda poquita esperanza", señaló en diálogo con Oscar González Oro. "El gran sistema financiero alguna vez tiene que tener algo para la Argentina; estoy esperando que lo hagan", complementó.

Qué pasó

El directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió ayer bajar del 40% al 35% la tasa de financiación para las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que deben otorgar las entidades financieras para poder beneficiarse con una flexibilización de encajes, procurando profundizar "el proceso de mejora de las tasas de financiamiento con el objetivo de estimular la recuperación del crédito, particularmente para las empresas de menor tamaño", según explicó la entidad.

La medida, agregó el BCRA, "se encuadra en los lineamientos de la política monetaria de este Banco Central, teniendo en cuenta que la intermediación crediticia se encuentra en niveles relativos muy bajos, y pretende acompañar la disminución en las tasas de interés de política monetaria de las últimas semanas".

A su vez, la entidad monetaria dispuso un nuevo recorte al límite inferior de la tasa de interés que paga por emitir y colocar entre bancos Letras de liquidez (Leliq) para regular la oferta monetaria. La medida fue apoyada en la inflación de enero que dio a conocer el Indec, con una sorprendente baja de 1,4 puntos respecto de diciembre.

Créditos UVA

Además de la dura advertencia a los bancos y las tarjetas, el Presidente se refirió a los créditos UVA. "Creo que no son justos con nosotros", dijo, y los calificó de "complicados, porque siguen la evolución del costo de vida o del dólar". Fernández recordó que él recomendaba no entrar, porque "veía las dificultades de la economía argentina".

La UVA es una unidad de cuenta cuyo valor se ajusta diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), a su vez basado en el índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el Indec. Con su introducción en 2016, el Gobierno anterior buscó generar un nuevo mecanismo de ahorro y crédito, con foco en el sector de la vivienda.

En relación al costo de los UVA, el mandatario subrayó: "Eso le va a costar al Estado $2000 millones para 95.000 personas. La presión es muy grande y no está suficientemente explicado". "Tengamos presente que son acuerdos privados entre un banco y un particular. No son créditos compulsivos, sino que cada uno tomó voluntariamente. Se equivocaron en su análisis evidentemente", concluyó.

Con información de La Nación