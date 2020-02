Sebastián Cáceres: "El Radicalismo está vaciado de contenido político"

En la Ciudad de Córdoba se desarrolló el Primer Congreso de la Escuela Raúl Alfonsín, oportunidad en la que el tema principal fue " La Agenda actual de la Socialdemocracia".

En medio de un marco muy entusiasta y con la participación de importantes dirigentes de todo el país y de diferentes vertientes , los panelistas abordaron el tema propuesto y expusieron su pensamiento sobre el actual estado de la Socialdemocracia.

Sebastián Cáceres a su turno, no solo habló de la importancia del hombre como centro de toda acción política y como base de cualquier sistema socialdemócrata, sino, que fue muy crítico hacía su propio partido, la UCR, con conceptos que marcan todo su pensamiento político.

" El Radicalismo se transformó en una estructura electoral al servicio de la construcción de poder, olvidándonos los Radicales para que queremos ese poder".

" En la UCR se dejó de discutir política, no es posible que no exista el debate".

" Los Radicales estamos viendo a quien le revoleamos el partido con tal de conseguir poder".

" Hay que volver a darle contenido político al partido".

"Hoy el Radicalismo no sólo que no seduce al electorado, sino que, no seduce a sus propios militantes".

Fueron algunos de los conceptos vertidos por Cáceres.

Sin lugar a dudas, la posición de Sebastián Cáceres y de todos los que integran el MNMR está en las antípodas de la actual conducción partidaria, por lo que es de esperar un fuerte debate en el futuro, teniendo en cuenta el fracaso electoral del gobierno de Macri y las consecuencias de una política neoliberal nefasta para la República.